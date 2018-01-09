۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

دفترچه درمانی تامین اجتماعی کودکان بالای ٢ سال باید عکس‌دار باشد

عکس دار کردن دفترچه درمانی تأمین اجتماعی کودکان بالای دو سال برای دریافت خدمات درمانی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه شدگان اصلی برای صدور، تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی کودکان بالای دو سال در شعب و کارگزاری ها، حتماً یک قطعه عکس برای الصاق به دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.

برای پذیرش و بستری کودکان بالای دو سال در بیمارستان ها و مراکز طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی، ارائه دفترچه درمانی عکس دار الزامی است.

گفتنی است، از ٢٩ تیر ماه سال ٩٢ تمام محدودیت ها برای صدور دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی لغو شده است و بیمه شدگان اصلی می توانند برای دریافت دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به بعد به شعب و یا کارگزاری های این سازمان مراجعه کنند.

مهناز قربانی مقانکی

