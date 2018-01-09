به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست(پام)، مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام آغاز سراسری سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی گفت: هر ساله سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر طی یک برنامه هماهنگ در کلیه استانهای کشورمان همگام با بسیاری از کشورها جهت دستیابی به اهداف ملی و بین المللی، انجام می شود.

مجید خرازیان مقدم افزود: اطلاعات و نتایج حاصل از سرشماری بلند مدت پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر، به عنوان پایه و اساس بررسی اندازه و روند تغییرات جمعیتی در برنامه های حفاظتی و مدیریتی جمعیتهای پرندگان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: به همین منظور امسال نیز از تمامی استانهای کشور درخواست شده است که مطابق با روال سالهای گذشته نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در مناطق مهم تجمع پرندگان آن استان، در دوره زمانی دهم دی ماه لغایت هشتم بهمن ماه سال جاری اقدام شود.

مقدم تاکید کرد: به منظور اجتناب از دوباره شماری پرندگان و بروز خطا، از طرف دفتر بین المللی تالابها، روزهای ۲۴-۲۳ دی ماه برای اجرای برنامه سرشماری زمستانی در تمامی کشورها تعیین شده است.

وی افزود: در همین راستا هر ساله معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بنا به شرح وظایف ذاتی خود، نسبت به جمع آوری نتایج سرشماری از کل کشور اقدام می نماید و نتایج حاصل جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مقدم خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی سال ۹۵، کل جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر آمار برداری شده برابر با ۱۵۸۳۷۸۱ پرنده از ۱۶۱ گونه مختلف می باشد که از این تعداد حدود ۴۵۲۶۸ پرنده در فهرست سرخ IUCN قرار دارند.

وی تصریح کرد: بیشترین جمعیت پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی فهرست سرخ IUCN متعلق به گونه اردک سرحنایی با تعداد ۳۱۳۸۵ و کمترین جمعیت مربوط به گونه درنای سیبری است که تنها یک پرنده از این گونه مشاهده شده است.

مقدم افزود: بالاترین تعداد پرنده شمارش شده در سال گذشته متعلق به استان مازندران با جمعیت ۵۰۳۳۳۹ قطعه پرنده است که نزدیک به یک سوم کل پرندگان آبزی و کنار آبزی آماربرداری شده در کشور را در بر می گیرد.

همچنین بزرگترین جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر که در زمستان ۹۵ در کل کشور سرشماری شده است، مربوط به دو گونه چنگر معمولی و فلامینگوی بزرگ می باشد.

وی یاد آور شد: بر اساس این گزارش استان خوزستان پذیرای بالاترین تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر حدود ۴۶ درصد است.

در بررسی های مربوط به نرخ رشد جمعیت پرندگان، معلوم شد جمعیت گروه پلیکانها با ۸۴.۱ درصد بیشترین نرخ رشد و گروه کشیم ها با نرخ رشد منفی ۳۵.۳ کمترین نرخ رشد را نشان می دهد.