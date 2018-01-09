به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای عشایر استان بوشهر اظهار داشت: رسیدگی به عشایر یک وظیفه است و باید تلاش کنیم تا بهترین خدمات به این قشر تعلق گیرد.

وی به نقش بسیار مهم عشایر در عرصه‌های مختلف از جمله تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: طرح‌های منطقه عشایری با کمترین سرمایه‌گذاری اجرا می‌شوند که نمونه‌ای از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

استاندار بوشهر با اشاره به نصب مخازن ذخیره آب آشامیدنی در نقاط مختلف عشایری استان بوشهر تصریح کرد: دولت توجه ویژه‌ای به عشایر دارد و نشست‌های شورای عالی عشایر در استان‌ها باید احیا شود.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی

وی اضافه کرد: عشایر استان بوشهر ۹۰ درصد از زمان تحصیل را در استان حضور دارند و باید زیرساخت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان جامعه عشایری استان بوشهر فراهم شود.

گراوند از اختصاص اعتباراتی از محل ارزش افزوده و حق آلایندگی برای اجرای طرح‌های عشایری خبر داد و افزود: پروژه‌های متعددی در مناطق عشایری استان اجرا می‌شود.

وی از تشکیل شورای عشایری شهرستان‌ها برای بررسی و حل مشکلات عشایر خبر داد و بیان کرد: افزایش خدمات رسانی در راستای تامین نیازهای خانوار عشایر یک ضرورت است.