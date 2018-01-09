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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

ترویج تعالیم قرآنی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است

ترویج تعالیم قرآنی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ترویج تعالیم قرآنی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی بایستی مورد توجه قرار گیرد، چراکه راه حل بسیاری از مشکلات اجتماعی در همین آموزه ها نهفته است.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ترویج و توسعه آموزه های معنوی و قرآنی از ضروریات جامعه ما است و باید برای این مهم برنامه ریزی مدون صورت پذیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: در راستای ترویج آموزه های قرآنی بایستی تمام اقشار جامعه مورد توجه قرار گیرند و تولید برنامه و محتوا برای مخاطبان مختلف مدنظر باشد.

وی بیان کرد: قرآن کریم تعالیم ارزشمندی در رابطه با مسائل معنوی و دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد که بهره گیری از این تعالیم بسیاری از دغدغه های جامعه امروز به ویژه معضلات اجتماعی را کاهش خواهد داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: قرآن گنجینه ارزشمندی از علوم است که تعالیم آن در تمام اعصار و قرون، کارآمد و راهگشا است و امروز ما بیش از هر زمان باید از این آموزه ها بهره بگیریم.

قربانپور تصریح کرد: ترویج دین مداری، عدالت و صلح در جامعه انسانی، همواره در آیات قرآن کریم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته و پیاده سازی این تعالیم در جامعه، نقش تاثیرگذاری در کاهش معضلات و مشکلات دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: در همین راستا، دستگاه های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی باید جهت گیری قرآنی داشته باشند و عملکردشان منطبق با آموزه ها و معیارهای دینی باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۲۰ موسسه و خانه قرآنی شامل ۱۲۰موسسه و ۲۰۰خانه قرآنی در استان مرکزی با هدف پرورش استعدادهای معنوی و شناسایی افراد شایسته و نخبه قرآنی مشغول به کار هستند.

کد مطلب 4195586

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