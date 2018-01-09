حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ترویج و توسعه آموزه های معنوی و قرآنی از ضروریات جامعه ما است و باید برای این مهم برنامه ریزی مدون صورت پذیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: در راستای ترویج آموزه های قرآنی بایستی تمام اقشار جامعه مورد توجه قرار گیرند و تولید برنامه و محتوا برای مخاطبان مختلف مدنظر باشد.

وی بیان کرد: قرآن کریم تعالیم ارزشمندی در رابطه با مسائل معنوی و دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد که بهره گیری از این تعالیم بسیاری از دغدغه های جامعه امروز به ویژه معضلات اجتماعی را کاهش خواهد داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: قرآن گنجینه ارزشمندی از علوم است که تعالیم آن در تمام اعصار و قرون، کارآمد و راهگشا است و امروز ما بیش از هر زمان باید از این آموزه ها بهره بگیریم.

قربانپور تصریح کرد: ترویج دین مداری، عدالت و صلح در جامعه انسانی، همواره در آیات قرآن کریم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته و پیاده سازی این تعالیم در جامعه، نقش تاثیرگذاری در کاهش معضلات و مشکلات دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: در همین راستا، دستگاه های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی باید جهت گیری قرآنی داشته باشند و عملکردشان منطبق با آموزه ها و معیارهای دینی باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۲۰ موسسه و خانه قرآنی شامل ۱۲۰موسسه و ۲۰۰خانه قرآنی در استان مرکزی با هدف پرورش استعدادهای معنوی و شناسایی افراد شایسته و نخبه قرآنی مشغول به کار هستند.