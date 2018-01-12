ارزیابی ۲۸۷ خوابگاه دانشجویی علوم پزشکی/ ۷۹ خوابگاه باقدمت ۳۱ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، این خوابگاه های دانشجویی توسط تیم کارشناسان فنی و ارزیابان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند.

طرح اعتبار سنجی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با هدف رتبه بندی خوابگاه ها و تعیین کیفیت فنی خوابگاه ها بر اساس محورها، شاخص ها و چک لیست های تعیین شده اجرا شده است.

طرح اعتبار سنجی خوابگاه های دانشجویی برای خوابگاه های وقفی و ملکی اجرا شده و در راستای این طرح سعی شده است از نظرات و تجربه‌های مدیران دانشجویی مناطق دهگانه استفاده شود.

برای اجرای طرح اعتبارسنجی هر خوابگاه دانشجویی از مدیر دانشجویی دانشگاه مربوطه، کارشناس آی تی، کارشناس فنی، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشگاه ها و رئیس اداره خوابگاه‌های دانشگاه‌ استفاده شده است.

از ۲۸۷ خوابگاهی که مورد پایش و اعتبارسنجی قرار گرفته است، ۱۰۲ خوابگاه دانشجویی داخل پردیس دانشگاه ها و ۱۸۵ خوابگاه خارج از پردیس قرار داشتند.

همچنین از تعداد ۲۸۷ خوابگاه که مورد ارزیابی و پایش قرار گرفتند، ۱۱۱ خوابگاه پسرانه و ۱۷۶ خوابگاه دخترانه بوده است. از این تعداد ۵۱ خوابگاه سوئیتی و ۲۳۶ خوابگاه غیرسوئیتی بوده است.

از تعداد ۲۸۷ خوابگاه که در طرح اعتبارسنجی خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی شرکت کرده اند، ۲۸ خوابگاه بین ۸ تا ۱۵ سال قدمت داشته و ۷۴ خوابگاه بین ۱۶ و ۲۳ سال عمر داشته و ۵۸ خوابگاه بین ۲۴ تا ۳۱ سال قدمت داشته اند. ضمن اینکه ۷۹ خوابگاه دانشجویی که مورد پایش و اعتبارسنجی قرار گرفتند بالای ۳۱ سال قدمت داشتند.

طرح اعتبار سنجی خوابگاه های دانشجویی در ۵ محور، ۶ معیار، ۱۴ چک لیست و ۸۴ شاخص اجرا می شود و خوابگاه های دانشجویی بر اساس این محورها، شاخص ها، چک لیست ها و معیارها امتیاز ونمره می گیرند. حداقل نمره ای که دانشگاه ها می توانند در این طرح بگیرند ۱۵ و حداکثر نمره یک هزار و ۴۴۸ است.