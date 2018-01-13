چین: توافق هسته ای ایران به مسیر خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال اظهارات تکراری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که عدم خروج واشنگتن از برجام را به اصلاح نواقص مصیبت بار(!) این توافق مشروط ساخت، مقامات دولت چین روز شنبه اعلام کردند که به ایفای نقش سازنده خود در حفظ و اجرای توافق هسته ای ایران متعهد می مانند.

«شین هوآ» خبرگزاری رسمی چین گزارش داد که «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین روز شنبه در گفتگوی تلفنی با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان بر این نکته تأکید کرد که اجرای توافق هسته ای ایران از «مسیر خود خارج نشده است»، اما «با عوامل پیچیده و جدیدی» مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه چین در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت که «تداوم اجرای توافق هسته ای ایران مسئولیت و تکلیف تمامی طرفهای این توافق و خواست مشترک جامعه بین المللی است».

وی در ادامه افزود: «این توافق به تقویت رژیم بین المللی منع گسترش [تسلیحات هسته ای] و همچنین حفظ صلح و ثبات منطقه ای و حل سایر موضوعات مهم و حساس در سرتاسر جهان یاری می رساند».

وانگ ئی همچنین از مقامات ایران خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به اجرای تعهدات خود مندرج در برجام ادامه دهند.

گفتنی است که روز گذشته (جمعه) «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با تمدید تعلیق تحریمهای هسته ای ایران موافقت کرد؛ اما ادعا کرد که «این آخرین بار است که فرمان تعلیق را امضاء می کند»؛ مگر آنکه نواقص مورد ادعای وی در این توافق اصلاح شوند.

این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شرط ناموجه ترامپ، در یک پیام توئیتری نوشت: «توافق هسته ای ایران قابل مذاکره [مجدد] نیست و موضع ترامپ تقلای بیهوده ای برای تضعیف یک توافق استوار و چندجانبه است».

گفتنی است که دولت ایران روز شنبه بدون ذکر جزئیات اعلام کرد که در برابر تحریمهای جدید آمریکا علیه این کشور دست به اقدام متقابل می زند.