دغدغه مدیریت ریسک در صنعت بیمه/ضرر بیمه ها از کاهش نرخ سود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مشعلچی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه گفت: اگر صنعت بیمه را به مثابه ظرف در نظر گرفت، یکی از مهمتربن موضوعات آن، مدیریت ریسک است که مهمترین بخش بیمه به شمار می رود و البته درون صنعت بیمه ریسک هایی وجود دارد که حل مشکلات مربوط، با استفاده از تمام ظرفیتهای صنعت بیمه، این مجموعه ریسک ها را مدیریت کرد.

وی افزود: باید خود را برای مدیریت ریسک های صنعت بیمه آماده کنیم و بر این اساس امسال در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه، رویکرد ریسک های مالی مدنظر قرار گرفته که نیاز فعلی و آتی صنعت بیمه است.

این مقام مسئول در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در رابطه با ریسک و مباحث مالی در شرکتهای بیمه، چند دغدغه وجود دارد؛ به این معنا که اولین دغدغه موضوع EPS در صنعت است که همه ارکان شرکت در جهت مهندسی مالی آن گام بردارند که این موضوع، ما را از هدف دور می کرد که بر این اساس بیمه مرکزی و بورس خواستار اصلاح صورتهای مالی شده و البته اجرای IFRS شده اند.

مشعلچی، عدم وجود ذخایر کافی در شرکتهای بیمه را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: با مدیریت بیمه مرکزی این مشکل در حال حل شدن است؛ ضمن اینکه مطالبات شرکتها نیز دغدغه دیگر است که بیست درصد پرتفوی شرکتها معوقات سررسید شده است و پنجاه درصد دیگر مطالبات شرکتها است.

وی اظهار داشت: دغدغه دیگر سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه است؛ اما کاهش نرخ سود بانکی به صنعت بیمه ضرر زده است و شرکتهای بیمه تا شصت درصد از کاهش نرخ سود بانکی متاثر شده اند و البته رکود در ملک نیز شرکتها را دچار مشکل کرده است.

همچنین محمد آسوده نیز در این همایش گفت: توجه به آموزش از جمله مسائلی است که اگر به آن توجه نشود، مشکلات زیادی بروز می کرد و البته باید مسائل عمومی صنعت مثل مدیریت ریسک را باید به خوبی پذیرفت.

وی افزود: الان استاندارد حسابداری بیمه٢٨ در کشور اجرا می شود و در دنیا IFRS۴ اجرا می شود که بر اساس آن باید افشای اطلاعات صورت گیرد و وضعیت ریسک و اقدامات شرکت تشریح شود؛ البته استانداری گزارشگری IFRS۴ را سازمان حسابرسی کشور ترجمه کرده است که میتواند مورد استفاده باشد.

وی افزود: صورتهای مالی نمونه نیز از سوی سرکتهای بزرگ بیمه بین المللی تدوین شده و در اختیار است، این در حالی است که ریسک را فاصله احتمالی سود و زیان تعریف می کنند ولی ریسک به هرحال احتمالات نامطلوب را بر وضعیت شرکت مطرح می کند.

به گفته آسوده، شرکتهای مختلف بسته به موقعیت خود، باید ریسک را بپردازند و تمرکز ریسک نکنند.

آسوده با بیان اینکه اگر شرکتی ریسک خود را به بیمه گر اتکایی واگذار کرده باشد ولی دقت لازم را در رابطه با آن نداشته باشد، ریسک متوجه آن شرکت نیز خواهد بود.