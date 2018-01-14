نمایشگاه آثار هنری کودکان اردبیلی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل صبح یکشنبه در آیین بازگشایی این نمایشگاه تصریح کرد: تعمق فرهنگ بومی محلی و آموزش آن به کودکان یکی از ضرورت‌های تربیتی است.

هاجر جمادیه افزود: در وضعیتی که تربیت کودک و نوجوان با پیچیدگی‌هایی همراه شده است، ضروری است والدین با هوشیاری و مراقبت از تمامی ابزارهای تربیتی بهره گیرند.

وی افزود: از جمله مهمترین ابزارها زبان هنر و داستان است و به عنوان مثال نقاشی فرصتی برای تخلیه هیجانات و احساسات کودک فراهم کرده و می‌تواند منجر به پویایی و خلاقیت ذهن وی شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ادامه داد: از سویی با کمک هنر می‌توان آموزه‌های فرهنگی را به کودکان انتقال داد.

به گفته جمادیه نمایشگاه رنگ ساوالان با موضوع جشن‌های سرزمین من نیز با هدف کشف استعدادهای هنری کودکان اردبیلی و آشنا کردن کودکان با جشن‌های بومی محلی که بخشی از فرهنگ این منطقه است برپا شده است.

وی متذکر شد: از ۱۸ مرکز کانون پرورش فکری، کودکان در سه رشته نقاشی، خوشنویسی و سفال آثار خود را به این نمایشگاه ارائه کرده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به برپایی این نمایشگاه تا ۲۸ دی ماه اشاره کرد و خواستار حضور والدین و کودکان و بازدید از آثار تولیدی آن شد.