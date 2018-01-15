۳ شکارچی غیرمجاز در شهرستان رودبار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیسست گیلان، رئیس اداره محیط زیست رودبار اظهار کرد: در گشت و کنترلهای به عمل آمده در زیستگاه های رودبار، ماموران یگان حفاظت این شهرستان در دو منطقه حساس این شهرستان، به دو تیم شکارچی برخورد نمودن که بعد از تعقیب و گریز طولانی، ماموران موفق به دستگیری آنان شدند.

بهروز آژ افزود: در تفتیش به عمل آمده از یکی از شکارچیان یک قطعه کبک و یک قطعه توکا کشف و ضبط شد که اسلحه شکاری و سایر ادوات شکارچیان توقیف و همگی با تشکیل پرونده حقوقی به مراجع قضایی این شهرستان، جهت اعمال قانون معرفی شدند.

جمع آوری ۱۲۰۰ متر تورهوایی غیرمجاز در لاهیجان

همچنین براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان، مؤموران یگان حفاظت این شهرستان طی عملیاتی موفق به جمع آوری هزار و ۲۰۰ متر تورهوایی وکشف یک قبضه اسلحه شکاری در روستای سرجار لاهیجان شد.

در راستای جلوگیری از صید وشکار پرندگان وبه منظور فراهم نمودن شرایط برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان گشت های منظم ومستمر از عرصه های طبیعی را در دستور کار خود قرار داده است که در همین راستا موفق به کشف وضبط ادوات فوق در روستای سرجار شد.

با توجه به ممنوعیت صید وشکار در سال جاری ایجاد قرق و یا اخذ وجه از مردم به منظور صدور پروانه شکار یا هر مجوز دیگر در این حیطه غیر قانونی می باشد.