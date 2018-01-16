عذرخواهی تلویزیون ژاپن درپی انتشار خبر اشتباه حمله کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، شبکه تلویزیونی دولتی «ان اچ کی» ژآپن که امروز به اشتباه، خبر هشدار حمله موشکی کره شمالی به این کشور را اعلام کرده بود، با صدور بیانیه ای به خاطر انتشار خبر اشتباه خود عذرخواهی کرد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری ان اچ کی ژاپن امروز با اعلام این خبر اشتباه در اپلیکیشن موبایلی خود، منجر به ایجاد رعب و وحشت در فضای عمومی این کشور شد.

این شبکه تلویزیونی در پیام هشدار خود آورده بود: به احتمال زیاد کره شمالی در حال شلیک موشک (به سمت ژاپن) است و از قول دولت ژاپن گفته بود که ساختمان ها را هرچه سریعتر ترک کنید.

هر چند گفته می شود این پیام هشدار آمیز دقایقی بعد از صفحه اپلیکیشن موبایل این شبکه تلویزیونی حذف شده است.

در متن عذرخواهی ان اچ کی آمده است: خبر هشداری که پیشتر ارسال شده بود، اشتباه بوده است. هیچ گونه هشداری از سوی دولت ژاپن اعلام نشده است.

لازم به ذکر است دو کشور آمریکا و کانادا امروز برای بررسی وضعیت کره شمالی و آزمایش های موشکی این کشور طی یک سال گذشته تشکیل جلسه داده بودند. دو کشور همچنین مساله المپیک زمستانی کره جنوبی و موضوع حضور نمایندگان ورزشی کره شمالی در این بازی ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.