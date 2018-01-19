داستان عشق بهرام گور و کنیزش/ «بهرام نامه» براساس حرکات فرم است

هدیه رحمت نژاد طراح و کارگردان نمایش «بهرام نامه» درباره اجرای این اثر که برپایه حرکات فرم استوار است به خبرنگار مهر گفت: «بهرام نامه» اقتباسی آزاد از «هفت پیکر» نظامی است که کاری از گروه نمایش بانوی ایرانی به حساب می آید و قرار است شنبه ۳۰ دی ماه یک اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد در ساعت ۱۸ داشته باشد. البته در صورت استقبال از این اثر، کار شنبه های دیگر نیز اجرا می شود و احتمالا شنبه ۷ بهمن نیز در تماشاخانه ارغنون به صحنه خواهد رفت.

وی درباره ویژگی های این نمایش بیان کرد: این نمایش برپایه حرکات فرم و نمایشی استوار است و حرکات نمایش از رقص های نمایشی آسیایی مثل افغانستانی، تاجیکی و هندی برداشت شده است. تحقیق و پژوهش روی این نمایش ۲ سال به طول انجامید و اینکه من باید اشعار «بهرام نامه» یا همان «هفت پیکر» نظامی را به زبان امروزی برمی‌گرداندم تا مشخص شود کدام یک از داستان های این منظومه مناسب یک اجرای نمایشی است. در نهایت پژوهش هایم را در اختیار حامد رحیمی نصر قرار دادم و او نیز براساس پژوهش های خودش و اطلاعاتی که در اختیارش گذاشته شده بود متن نمایشنامه را به نگارش درآورد.

رحمت نژاد درباره داستانی که از کتاب «هفت پیکر» انتخاب کرده است، توضیح داد: در این اثر نمایشی ما تنها به بخش عاشقانه «بهرام نامه» و داستان عشق بهرام گور و کنیزش فتنه می پردازیم. بهرام گور شکارچی گورخر ماهری است که در یکی از شکارهایش کنیزش فتنه که بهرام بسیار عاشق او بوده از وی می خواهد اگر می تواند با یک تیر سُم گورخر را به گوشش بدوزد و بهرام نیز موفق می شود که این کار را انجام دهد درحالی که کنیز بعدا از این کارش پشیمان می شود و از بهرام انتقاد می کند که چرا به حرفش گوش داده است. بهرام گور از رفتار کنیز خشمگین شده و دستور قتل او را صادر می کند در حالی که مباشرش که فرد حسابگری بوده به پیشنهاد کنیز او را نمی کشد. سال ها می گذرد و بهرام گور که حالا از غصه کنیز و پشیمانی از دستور قتل او به فرد پریشانی تبدیل شده است طی اتفاقاتی کنیز را ملاقات می کند ...

این کارگردان متذکر شد: برای اجرای این اثر نمایشی چهار ماه تمرین مداوم داشتیم و به دلیل اینکه تمرین ها کار بسیار سنگین بود چند بار بازیگران تغییر کردند. همه بازیگران نمایش از هنرجویان یک کارگاه آموزشی و ورکشاپ هستند چون ترجیحم این است که از بازیگران چهره برای فروش بیشتر استفاده نکنم.

وی در پایان صحبت هایش عنوان کرد: برای اجرای «بهرام نامه» هزینه زیادی مخصوصا در طراحی و دوخت لباس شده است و طراحی صحنه نیز به شکل گروهی انجام گرفته است. بعد از بازبینی نمایش، سعید داخ به عنوان مشاور در کنار گروه قرار گرفت که از او سپاسگزارم. همچنین کاوه عیدی نیز به عنوان سرپرست گروه موسیقی در کار حضور دارد.

عوامل «بهرام نامه» عبارتند از طراح حرکت و کارگردان: هدیه رحمت نژاد، نویسنده: حامد رحیمی نصر، مشاور کارگردان: سعید داخ، تهیه کننده: وحید شوقی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سلمان مشیرپناهی، گروه کارگردانی: سیدجعفر پورطاها، علی صادقی، محسن ترکمن، سرپرست گروه موسیقی: کاوه عیدی، نوازنده کوبه ای: حسین صالحی، نوازنده کلارینت: محمد کاظم زاده، خواننده: حامد وطن خواه، بازیگران به ترتیب حروف الفبا: آتنا بشرویه، رهام پاکرو، نگین دراج، هدیه رحمت نژاد، حسین زارعی، مبینا محمدنژاد، ریان نصیری، زهره یحیایی، طراح و مجری لباس: مرضیه کبیری، عکاس: امیرخدامی، فاطمه فتحعلی زاده.

