نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ هفته آینده منتشر می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از رشته های دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اجرا شد.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه های فرهنگیان و پردیس خودگردان و ظرفیت های مازاد علوم پزشکی در کنکور ۹۶ تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر برای ۱۳۵۹ کدرشته محل بود که بر اساس آمار نهایی تعداد ۵۱ هزار و ۸۴۹ نفر در این مرحله انتخاب رشته کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ نیز ۷ هزار و ۹۹۸ نفر اعلام شده بود که بر اساس آمار نهایی تعداد ۳ هزار و ۲۸ نفر در این دوره ها انتخاب رشته کردند.

وی افزود: در مجموع رشته های با آزمون و رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی تعداد ۵۴ هزار و ۸۷۷ نفر انتخاب رشته کردند.