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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ هفته آینده منتشر می شود

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ هفته آینده منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج نهایی پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته های بدون آزمون هفته آینده بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از رشته های دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اجرا شد.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه های فرهنگیان و پردیس خودگردان و ظرفیت های مازاد علوم پزشکی در کنکور ۹۶ تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر برای ۱۳۵۹ کدرشته محل بود که بر اساس آمار نهایی تعداد ۵۱ هزار و ۸۴۹ نفر در این مرحله انتخاب رشته کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ نیز ۷ هزار و ۹۹۸ نفر  اعلام شده بود که بر اساس آمار نهایی تعداد ۳ هزار و ۲۸ نفر در این دوره ها انتخاب رشته کردند.

وی افزود: در مجموع رشته های با آزمون و رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی تعداد ۵۴ هزار و ۸۷۷ نفر انتخاب رشته کردند.

کد مطلب 4202717

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