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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۴:۵۲

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

تهران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

تهران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

آمارها نشان می دهد در استان های تهران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بازنشستگی پیش از موعد باعث کاهش میانگین سن بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شده است و در حال حاضر ٣٠ درصد از بازنشستگان کمتر از ٦٠ سال سن دارند.

در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادی ٦٠ سال سن، یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود، آغاز سالمندی را نشان می دهد و به همین دلیل افراد ٦٠ ساله و بالاتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند.  اگر چه در برخی منابع ، ٦٥ سالگی به عنوان مرز مشخص کننده سالمندی در نظر گرفته شده است.

آمارهای به دست آمده در سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد که در صورتی که مرز سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم، ٣٠ درصد از کل بازنشستگان (٢٨ درصد از بازنشستگان عادی و ٣٨ درصد از بازنشستگان پیش از موعد) در سنین سالمندی قرار ندارند.

در صورتی که مرز سالمندی را ٦٥ سال در نظر بگیریم ٥٠ درصد از بازنشستگان عادی و ٦٢ درصد از بازنشستگان پیش از موعد در سنین سالمندی قرار ندارند.

آمارهای تفکیکی مربوط به استان های مختلف نیز نشان می دهد که در استانهای تهران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی بیشتر است.

قوانین مختلف مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باعث شده است که تعداد زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی قبل از رسیدن به سالمندی بازنشسته شوند.

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این بازنشستگان در مشاغل مختلف مشغول به کار می شوند و با توجه به عدم نیاز به پرداخت حق بیمه، فرصت های شغلی  زیادی را به خود اختصاص می دهند. 

کد مطلب 4202754
مهناز قربانی مقانکی

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