بستر مناسب برای ایمنی و حضور بانوان در فضاهای عمومی مهیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شهردار و بانوان مدیر منطقه 10 با اعضای شورای شهر، سهیلا صادق زاده با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل و مشکلات بانوان و برنامه ریزی برای آنان به عنوان محور اصلی خانواده بر لزوم حمایت از مدیران در راستای تحکیم، تقویت و تثبیت در رده های مدیریتی تاکید و خواستار حمایت شورای شهر شد.

وی با اشاره به اهمیت فراهم سازی بستر مناسب برای حضور بانوان در فضاهای عمومی و عرصه های شهر گفت: ایمن سازی فضاهای شهری برای حضور تمامی اقشار خصوصا بانوان و کودکان با هر توانمندی از دغدغه ها و رویکردهای منطقه است که با جدیت در حال پیگیری است در همین راستا این موضوع در حوزه امور بانوان در کنار سایر فعالیت های توانمندسازی در دست اجراست و قرار است با رویکرد نوین مدیریت شهری ۱۰۰ بانوی منطقه در حوزه سلامت آموزش های لازم را کسب کنند.

در این جلسه شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به شایستگی های بانوان در اداره امور شهر، تغییر چهره زمخت و خشن شهر را مستلزم حضور بانوان در کنار مردان برشمرد و رفع مشکلات و اداره منطقه را منوط به برنامه محوری و نگاه مادرانه عنوان کرد.

وی یادآور شد: بانوان علی رغم مشکلات موجود می توانند با ادامه مسیر و مراقبت، پالایش، ارزیابی، اصلاح فرایندها و همچنین همسوسازی تعاملات با مردان در راستای همگرایی و هم افزایی، قانون مندی، اجرای عدالت، رعایت حقوق دیگران و استفاده حداکثری از فرصت ها آینده خود و شهر را ارتقا دهند.

در ادامه این جلسه زهرا صدر اعظم نوری دیگر عضو شورای شهر نیز با اشاره به نگاه مثبت مدیریت شهری به مسئله زنان و فراهم سازی بستر حضور بانوان در پست های مدیریتی، پایداری و تداوم آنان را مستلزم تخصص و کارآمدی و توانمندی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم جانشین پروری افزود: تلاش برای افزایش دانش و کسب مهارت و توانمندی موجب افزایش کارامدی و راندمان بالا در حوزه کاری به تبع آن توانمندی اقتصادی و قدرت مانور و اثرگذاری بیشتر خواهد شد همچنین شناسایی، حمایت و ارتقاء دانش نیروها موجب گره گشایی از مشکلات و کارایی بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه بر اجرای کارهای نرم افزاری، آموزش شهروندان به صورت کاربردی و جلب حمایت و همکاری آنان در عرصه های شهری، محسوس بودن خدمات و کسب رضایت شهروندان از طریق خوب شنیدن دغدغه های آنان تاکید کرد.