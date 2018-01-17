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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱:۳۰

جام حذفی اسپانیا؛

نخستین باخت فصل بارسلونا در جام حذفی رقم خورد/ شب بدشانسی مسی

نخستین باخت فصل بارسلونا در جام حذفی رقم خورد/ شب بدشانسی مسی

تیم فوتبال بارسلونا در دیدار رفت خود مقابل والنسیا در جام حذفی اسپانیا متحمل شکست شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اسپانیول و بارسلونا دیدار رفت خود را در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا، کوپال دل ری برگزار کردند که در پایان اسپانیول این دربی را با پیروزی یک بر صفر به پایان برد.

در نیمه نخست این بازی تیم بارسلونا میدانداری کرد اما در غیاب ستاره هایش موفق به گشودن دروازه حریف نشد. لیونل مسی که در ترکیب تیمش حضور داشت با وجود کم تحرکی سعی داشت دیگر بازیکنان را در موقعیت خوب قرار دهد.

در شروع نیمه دوم پائولینیو هافبک خوب بارسلونا مصدوم شد و جای خود را به راکیتیچ داد. بارسلونا در دقیقه ۶۲ صاحب یک ضربه پنالتی شد که دیه گو لوپز ضربه مسی را دفع کرد تا بار دیگر مهارت خود را در دفع ضربات پنالتی نشان بدهد.

در حالی که بارسلونا فشار را روی دروازه حریف بیشتر کرده بود این اسپانیول بود که به گل دست یافت. ملندو در دقیقه ۸۸ توپ عرضی که از جناح راست فرستاده شده بود را با یک ضربه بغل پای دقیق به گل تبدیل کرد.

بارسلونا که تنها تیم بدون شکست فصل ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ به شمار می رفت سرانجام در جام حذفی رکورد خود را از دست داد.

بازی برگشت دو تیم در ورزشگاه نیوکمپ تعیین کننده خواهد بود.

کد مطلب 4203079

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