۹۰۲ میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرز مهران بیش از ۲ هزار نفر کارگر ، تاجر و راننده مشغول فعالیت هستند و این گمرک با تردد روزانه بیش از ۸۰۰ کامیون کالا یکی از گمرکات فعال کشور به شمار می آید.

حسین الماسی یکی از رانندگان کامیون در مرز مهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مرز مهران نسبت به صادرات کالا اقدام می کنیم، مدت ۵ سال است که در این گمرک فعالیت دارم و راضی هستم.

مهدی انوری یکی دیگر از کامیون داران مرز مهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به لحاظ این که این مرز نزدیک به کربلا و نجف است، می توان تره بار زیادی فروش داشته باشیم.

صادرات ۹۰۲ میلیون دلاری از مرز مهران به عراق

محسن مصطفایی مدیر کل گمرک استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این گمرک اقلام مختلفی به کشور عراق صادر می شود.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی که در این مرز صادر می شود، در فصل تابستان بیشتر میوه و تره بار و در فصل زمستان کاشی، سرامیک، مصنوعات پلاستیکی و مصنوعات فلزی است.

مصطفایی تصریح کرد: طی ۹ ماهه سال جاری از طریق گمرکات استان ایلام بیش از ۹۰۲ میلیون دلار کالا صادر شده که وزن این میزان کالای صادر شده یک میلیون و ۶۷۵ هزار تن بوده است.

مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: از این میزان ۶۷۵ هزار تن از سایر گمرکات بوده که از طریق مرز مهران خارج شده است.

آمارها نشان می دهد که بیشترین صادرات به کشور عراق از طریق مرز مهران صورت می گیرد، مرز مهران همچنان در اولویت تجار و بازرگانان کشورمان است.