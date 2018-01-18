هفته نوزدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نوزدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر پنجشنبه ۵۴ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۷۲ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دلیجه عطا با اسب الوکوئنس زودتر از خط پایان گذشت و آق اویلی بشگرد با اسب ریگان و امین محمدی با اسب ریموند به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که بنیامین جرجانی با اسب اختاپوس عنوان اول را به دست آورد و آق اویلی بشگرد با اسب آیدفل سرداری و امین محمدی با اسب لادی راکی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب کاساندرا موفق به کسب مقام اول شد و آق اویلی بشگرد با اسب هج مامبو و بنیامین جرجانی با اسب نیمار به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که جواد آچاک با اسب سلوی ناز زودتر از خط پایان عبور کرد و عبدالرحیم آرمیده با اسب دنیلا و متین جرجانی با اسب بادیگارد به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب تاتیا نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و آرمین آق آتابای با اسب سبیت خاطر و ابوطالب چاری زاده با اسب رویال دیاموند نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های ترکمن دو ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب آریا بهرام موفق به کسب مقام اول شد و کمال دلیجه عطا با اسب زلیخا سیاه پوش و نورمحمد بهادر با اسب آتش امین به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

بنیامین جرجانی بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته نوزدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، بنیامین جرجانی با کسب سه مقام نخست و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، کمال دلیجه عطا یک مقام نخست و یک مقام دوم کسب کرد، نورمحمد بهادر یک مقام نخست و یک مقام سوم به دست آورد و جواد آچاک صاحب یک مقام نخست شد.

لازم به ذکر است؛ هفته بیستم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.