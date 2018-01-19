غلظت ریزگردها در مهران به ۳ برابر حد مجاز رسید

مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غلظت ریزگردها در مهران به بیش از ۴۰۰ میکروگرم یعنی ۳ برابر حد مجاز رسیده است.

وی بیان داشت: در حالی که حد مجاز ریزگردها باید حدود ۱۵۰ میکروگرم باشد، این مقدار در مهران به بیش از ۴۰۰ میکروگرم رسیده است.

مدیر محیط زیست استان ایلام تاکید کرد: نقشه های پیش بینی نشان می دهد این روند طی ساعات آینده افزایشی است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای گرد و غباری در استان ۴۱ روز بوده است، اضافه کرد: در سایر شهرستان های استان مشکل خاصی مشاهده نشده و وضعیت عادی است.