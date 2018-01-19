به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم نفت تهران و مشکی پوشان خراسان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی آغاز شده است.

* عیسی آل کثیر به دلیل فوت پدرش غایب اصلی دیدار برابر مشکی پوشان است.

* حدود 100 تماشاگر مشهدی در ورزشگاه حاضر بوده و تیم خود را تشویق می کنند.

* در آن سوی ورزشگاه هم حدود ۵۰ تن از هواداران نفت حاضر بودند و هومن افاضلی و بازیکنانش را مورد تشویق قرار دادند.

* محسن بنگر و حنیف عمران زاده دو بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس قبل از شروع مسابقه یکدیگر را در آغوش گرفته و خاطرات گذشته را مرر کردند.

* سیاوش اکبرپور دستیار سرمربی مشکی پوشان از جایگاه ویژه به تماشای بازی نشسته بود و گهگاهی با تلفن همراه خود نکات فنی را به کادر فنی مشکی پوشان گوشزد می کرد.

* هواداران تیم مشکی پوشان، حنیف عمران زاده را مورد تشویق قرار داده و از او خواستار گل زنی برابر نفت تهران بودند.

* قبل از ورود دو تیم به زمین، رضا عنایتی دقایقی با جلال بشرزاد مربی دروازه بان های نفت تهران به طور اختصاصی صحبت کرد.