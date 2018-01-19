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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

غیبت آل کثیر در بازی نفت تهران/ تماس‌های تلفنی اکبرپور از روی سکو

غیبت آل کثیر در بازی نفت تهران/ تماس‌های تلفنی اکبرپور از روی سکو

عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال نفت تهران به دلیل فوت پدرش غایب تیم نفت برابر مشکی پوشان مشهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم نفت تهران و مشکی پوشان خراسان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی آغاز شده است.

* عیسی آل کثیر به دلیل فوت پدرش غایب اصلی دیدار برابر مشکی پوشان است.

* حدود 100 تماشاگر  مشهدی در ورزشگاه حاضر بوده و تیم خود را تشویق می کنند.

* در آن سوی ورزشگاه هم حدود ۵۰ تن از هواداران نفت حاضر بودند و هومن افاضلی و بازیکنانش را مورد تشویق قرار دادند.

* محسن بنگر و حنیف عمران زاده دو بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس قبل از شروع مسابقه یکدیگر را در آغوش گرفته و خاطرات گذشته را مرر کردند.

* سیاوش اکبرپور دستیار سرمربی مشکی پوشان از جایگاه ویژه به تماشای بازی نشسته بود و گهگاهی با تلفن همراه خود نکات فنی را به کادر فنی مشکی پوشان گوشزد می کرد.

* هواداران تیم مشکی پوشان، حنیف عمران زاده را مورد تشویق قرار داده و از او خواستار گل زنی برابر نفت تهران بودند.

* قبل از ورود دو تیم به زمین، رضا عنایتی دقایقی با جلال بشرزاد مربی دروازه بان های نفت تهران به طور اختصاصی صحبت کرد.

کد مطلب 4204036

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