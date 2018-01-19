گل نشدن پنالتی ما مهم نیست/ کار بازیکنان پدیده جوانمردانه نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان دیدار تیمش مقابل پدیده که منجر به مساوی بدون گل این تیم شد در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: بازی خوبی بود و شانس های زیادی برای گلزنی به دست آمد. در نیمه اول سه چهار موقعیت خوب داشتیم که گل نشد. در نیمه دوم پدیده یک شانس خیلی خوب داشت.

وی با اشاره به از دست رفتن پنالتی استقلال گفت: امید ابراهیمی یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران است. اینکه پنالتی هم گل نشده مهم نیست. ممکن است در فینال جام جهانی هم این اتفاق رخ بدهد و بازیکنی توپی را گل نکند.

سرمربی استقلال گفت: امروز محسن کریمی و داریوش شجاعیان را نداشتیم. این شانس را به جابر انصاری دادم که به جای علی قربانی بازی کند. ما شانس هایی برای گلزنی داشتیم. مهم این است که موقعیت گلزنی داشتیم.

وی تاکید کرد: بازیکن جدید ما فردا می آید. امیدوارم او از مهاجمان ما خوش شانس‌تر باشد و این فرصتها را به گل تبدیل کند.

شفر یادآور شد: تیم پدیده امروز با ۱۲ بازیکن بازی می کرد. در لحظات آخر یک شانس خوب داشتیم ولی از طرف بازیکنان حریف یک توپ دیگر وسط زمین افتاد. این بازی جوانمردانه نیست.

سرمربی استقلال همچنین در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: همه تیم هایی که مقابل ما قرار می گیرند، با ۵۰ درصد انرژی بیشتر نسبت به مسابقات قبل بازی می کنند. آنها می خواهند اولین تیمی باشند که استقلال را شکست می دهند. این می تواند برای بازیکنان ما یک تعریف و نکته مثبت باشد.

شفر در خصوص گل نشدن پنالتی امید ابراهیمی تاکید کرد: پنالتی یا گل می شود یا گل نمی شود. دفعه قبل یک پنالتی زدیم که به تیر خورد و به گل رفت ولی داور قبول نکرد. اینبار هم پنالتی ما گل نشد.

سرمربی استقلال یادآور شد: از وجود یک فرد روی نیمکت پدیده خوشحال نیستم. ما یک فرصت حمله داشتیم ولی این فرد توپ را وارد زمین کرد. شاید او می خواسته بازی کند. این بازیکن قرارداد داشته و شاید گفته است من که قرارداد دارم چرا بازی نکنم!

شفر درباره اینکه به نظر می رسید از عملکرد داور بازی عصبانی است، تصریح کرد: مگر شما آلمانی متوجه می شوید؟

وی درباره این جمله خبرنگاران که واکنش شما نسبت به قضاوت داور نشان دهنده عصبانیتتان بود، گفت: حرکات من کنار زمین درباره داور نبود. من داشتم راجع به بازیکنان خودم صحبت می کردم. هم داور و هم کمک هایش خیلی خوب بودند.

سرمربی استقلال در خصوص کیفیت پایین زمین مسابقه اظهار کرد: این مشکل برای هر دو تیم وجود داشت. مسیر توپ به خاطر پستی و بلندی زمین مدام عوض می شد و برای دو تیم خوب نبود.

وی در خصوص اینکه آیا مشکل گلزنی استقلال با مهاجم جدید برطرف می شود؟ گفت: مشخص است که بازیکن جدید می تواند به ما کمک کند. حسن بیت سعید قبل از حضور در استقلال تهران در تیم استقلال خوزستان یکی از بهترین بازیکنان بود. ولی او در استقلال تهران گل نزد و شرایط قبلی را نداشت. او الان به فولاد رفته و دارد آنجا گلزنی می کند.

سرمربی استقلال ادامه داد: همینطور سجاد شهباززاده که پسر خیلی خوب است و شخصیت خوبی دارد ولی خیلی مواقع دیدم که شاید یک باشگاه یک انتخاب خوب برای یک بازیکن نباشد و باید تیمش را عوض کند. شاید این بازیکنان بعدا با شرایط بهتری برگردند. حسن شانس زیادی در استقلال نداشت. مهاجمی که ما مدنظر داریم در لیگ رومانی رده بالایی داشت. مطمئنم که می تواند به ما کمک کند. استقلال یک جای خالی دیگر هم دارد. فکر می کنم یک بازیکن دیگر هم نیاز داریم چون در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داریم.

شفر افزود: هر بازیکنی که در تمرینات خوب باشد و نظم را رعایت کند همیشه شانس بازی دارد. بهترین بازیکن نیست که باعث برد می شود. بهترین تیم باعث برد می شود.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که مشکل استقلال برای نتیجه گیری چیست؟ تاکید کرد: ما خیلی برای گلزنی شوت نمی زنیم. در بازی با سایپا فقط یک اشتباه روی کرنر حریف کردیم. چند دقیقه قبل از آن کرنر فرصتی داشتیم که می توانستیم توپ را آنقدر بلند بزنیم که به هتل کنار ورزشگاه برود! همان توپ برگشت و ما گل خوردیم. یکی از مسائل این است که نسبت به گذشته در جدول پرش داشتیم و چند بازی را بردیم. همه انتظار دارند ما در هر مسابقه ۳ بر صفر برنده باشیم. تا الان خیلی موفق بوده ایم. از این موضوع خوشم می آید.