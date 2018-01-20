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۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

رئیس پلیس راه استان ایلام خبر داد:

وجود گرد و غبار و مه شدید در اکثر محورهای مواصلاتی استان ایلام

وجود گرد و غبار و مه شدید در اکثر محورهای مواصلاتی استان ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از وجود گرد و غبار و مه شدید در اکثر محورهای مواصلاتی استان ایلام خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر  گرد و غبار و مه شدید باعث کاهش میدان دید افقی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی استان شده است.

وی افزود: شدت کاهش دید و آلودگی هوا برای شهرستان های دره شهر و دهلران بیشتر از سایر محورهای مواصلاتی است.

همتی زاده تصریح کرد: به واسطه ریزش کوه شب گذشته در تونل راه کربلا تعدادی از خودروهای شهروندان دچار آسیب و خسارت شدند، در حال حاضر نیز تمامی محورهای مواصلاتی باز و تردد در جریان است.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: از تمامی رانندگان تقاضا داریم همکاری لازم را با پلیس راه انتظامی استان،  راهداری و نیروهای امدادی داشته باشند.

وی تصریح کرد: عوامل مختلف با چراغ گردان روشن در محورهای مواصلاتی جهت خدمات رسانی به رانندگان حضور دارند از رانندگان درخواست داریم فاصله  دید افقی و با کاهش دید میدان افقی سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند که در این جهت با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 4204424

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