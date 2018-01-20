وجود گرد و غبار و مه شدید در اکثر محورهای مواصلاتی استان ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر گرد و غبار و مه شدید باعث کاهش میدان دید افقی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی استان شده است.

وی افزود: شدت کاهش دید و آلودگی هوا برای شهرستان های دره شهر و دهلران بیشتر از سایر محورهای مواصلاتی است.

همتی زاده تصریح کرد: به واسطه ریزش کوه شب گذشته در تونل راه کربلا تعدادی از خودروهای شهروندان دچار آسیب و خسارت شدند، در حال حاضر نیز تمامی محورهای مواصلاتی باز و تردد در جریان است.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: از تمامی رانندگان تقاضا داریم همکاری لازم را با پلیس راه انتظامی استان، راهداری و نیروهای امدادی داشته باشند.

وی تصریح کرد: عوامل مختلف با چراغ گردان روشن در محورهای مواصلاتی جهت خدمات رسانی به رانندگان حضور دارند از رانندگان درخواست داریم فاصله دید افقی و با کاهش دید میدان افقی سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند که در این جهت با مشکل مواجه نشوند.