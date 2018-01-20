ساماندهی نیروی کار خارجی و مقابله با قاچاق در البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه شورای اداری استان البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه هماهنگی دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی البرز یکی از نکات بارز این استان محسوب می شود، اظهار کرد: همدلی بین سه دستگاه حاکمیتی البرز مولفه خوبی براب اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه شرکت های بزرگی که در البرز حضور دارند، مالیات خود را در تهران پرداخت می کنند، افزود: صنعت و کشاورزی دو بال مهم اقتصاد در البرز هستند، در بخش کشاورزی و صنعتی مشکلاتی چون تامین منابع آبی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پرونده های بانکی در خصوص اخذ تسهیلات نیازمند توجه جدی است، تصریح کرد: نبود نمایشگاه بین المللی یکی دیگر از مشکلات استان محسوب می شود، پیام ظرفیت بزرگی است که می تواند بستر اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر را ایجاد کند.

وی تبدیل فرودگاه پیام به یک فرودگاه بین المللی را یکی از درخواست های مهم استان البرز عنوان کرد و گفت: نرخ سوخت فعلی این فرودگاه نیز مشکل بزرگ این منطقه محسوب می شود،

وی با اعلام اینکه ظرفیت های استان از جمله در دو شهرستان طالقان و ساوجبلاغ حایز اهمیت است، تصریح کرد: بحث گاز رسانی به شهرستان طالقان موضوع مهمی است که بخشی از این امر عملیاتی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین ساماندهی نیروهای کار خارجی و مقابله با قاچاق را الزامی دانست و تاکید کرد: نظام مقابله با قاچاق در استان البرز به تقویت جدی نیاز دارد، ظرفیت و امکانات موجود کفایت وضع حاضر در البرز را نمی کند.

آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: امید است مطالبات استان البرز در اولین زمان ممکن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.