انجمن بازیگران برندگانش را شناخت/ «سه بیلبورد» برنده شب جوایز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیست و چهارمین دوره جوایز سالانه انجمن بازیگران (SAG) در بخش سینمایی، جایزه گروه بازیگری را به «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» اهدا کرد و جایزه بهترین بازیگر زن را برای فرانسیس مک‌دورموند و بهترین بازیگر مرد مکمل برای سام راکول را نیز به این فیلم اهدا کرد.

«مریض بزرگ»، «برو بیرون»، «لیدی ببرد» و ‌«مادبوند» رقبایی بودند که در این میان جا ماندند.

در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اصلی، گری اولدمن برای بازی در نقش وینستون چرچیل در فیلم «تیره‌ترین ساعت» موفق به کسب جایزه شد و جایزه بازیگر زن نقش مکمل نیز به آلیسون جنی برای بازی در «من، تونیا» رسید.

به این ترتیب «لیدی برد» ساخته گرتا گرویگ که سه نامزدی در این جوایز کسب کرده بود، نتوانست جایزه‌ای را از آن خود کند.

در بخش تلویزیونی نیز «این ما هستیم» محصول شبکه ان‌بی‌سی موفق به کسب جایزه بهترین گروه بازیگری شد و سریال‌های «تاج»، «بازی تاج و تخت»، «داستان خدمتکار» و «چیزهای عجیب» را پشت سر گذاشت.

برنده جایزه بازیگر مرد یک سریال درام را نیز استرلینگ کی. براون برای بازی در سریال «این ما هستیم» دریافت کرد.

«دروغ‌های کوچک بزرگ» محصول شبکه اچ‌بی‌او نیز موفق شد جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی الکساندر اسکارسگارد و بهترین بازیگر زن را برای نیکول کیدمن کسب کند.

«بازی تاج و تخت»‌ موفق به کسب جایزه بدلکاران شد.

در مراسم دیشب جایزه یک عمر دستاورد به مورگان فریمن اهدا شد.