«روز عقیم» از جدول اجراهای جشنواره تئاتر فجر حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایش «روز عقیم» نوشته و کارگردانی حسین کیانی که قرار بود امروز دوشنبه در پنجمین روز از جشنواره تئاتر فجر به صحنه برود اعلام کرد که این نمایش از اجرا بازماند.

حسین کیانی کارگردان این اثر نمایشی اعلام کرد که شامگاه گذشته یکشنبه اول بهمن مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به او اعلام کرده است: «رویدادهای نمایش «روز عقیم» و خط سیر شخصیت‌ها و چهارچوب روایی و تاریخی داستان، آنقدر تلخ و گزنده است که مناسب اجرا در جشنِ انقلاب و جشنواره تئاتر فجر نیست.»

این مطلب در حالی اعلام می شود که روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر این خبر را اعلام رسمی نکرده و نقل قول مدیرکل هنرهای نمایشی نیز از سوی روابط عمومی نمایش اعلام شده است.

این نمایش قرار بود امروز دوشنبه دوم بهمن ماه در بخش مسابقه تئاتر ایران و در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود.