ابوالفضل نوفرستی، در گفت‌وگو با مهر گفت: کسانی که فیش ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۸۵/۰۵/۳۰ دارند می‌توانند برای ثبت نام اولیه حج ۹۷ اقدام کنند.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی اظهار کرد: این افراد از تاریخ چهارم بهمن ماه می‌توانند به سایت https://reserve.haj.ir مراجعه و اطلاعات اولیه خود را تکمیل کنند.

نوفرستی بیان کرد: البته دارندگان فیش ودیعه گذاری حج تا تاریخ مشخص شده از نیمه دوم بهمن ماه نیز ثبت نام قطعی خود را برای سفر حج تمتع در سال ۱۳۹۷ انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: بعد از آنکه مراحل لازم صورت گرفت و لیست کاروان ها مشخص شد، علاقمندان به تشرف به حج تمتع در کاروان‌ها ثبت‌نام کرده و ۱۲ جلسه آموزشی را می‌گذرانند.

مدیر کل حج و زیارت خراسان‌جنوبی در زمینه سفر عتبات نیز بیان کرد: هر سال تعداد زیادی از علاقمندان و مشتاقان به عتبات اعزام می شوند که بخشی از آنان از طریق دفاتر کارگزاری و با نظارت سازمان حج و زیارت به این سفر معنوی می‌روند.

نوفرستی ادامه داد: برای تأمین امنیت زائران حج و زیارت قراردادها و پیوست‌های امنیتی با طرف عراقی می‌بندد که بر اساس گفته مقامات مسئول برای هر نفر ۱۷ دلار هزینه امنیتی به طرف عراقی پرداخت می‌شود.

وی افزود: تغییر فرود پروازهای ایران از فرودگاه نجف به فرودگاه بغداد به درخواست شرکت‌های هواپیمایی و به منظور متقاعد کردن مسئولین فرودگاه نجف برای ایجاد تسهیلات بهتر و لغو برخی تصمیمات مالی جدید در فرودگاه نجف صورت گرفت و سازمان حج و زیارت هم آن را پذیرفت.

مدیرکل حج و زیارت خراسان‌جنوبی یادآور شد: در حال حاضر علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته هنوز توافق تازه‌ای در زمینه بازگشت اوضاع به شرایط قبلی و فرود پروازها به فرودگاه نجف صورت نگرفته است.