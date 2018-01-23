معاملات بورسی بر روی تخته سیاه/بورس ایران چطور متولد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به پنجاه سالگی بورس، از انجام اولین معامله بازار سرمایه ایران در پانزدهم بهمن ١٣٤٦ خبر داد و گفت: هدف اصلی از برگزاری رویداد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس بورس در ایران، بزرگداشت گذشتگان و موسسان بازار سرمایه است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه را بک سرمایه ملی دانست و افزود: اولین باری که موضوع ایجاد بورس در مجلس مطرح می شود، در سال١٣١٢ بوده است؛ این در حالی است که ایران در حوزه برنامه ریزی در منطقه پیشرو بوده ایم و از سال ١٣٢٨ قانون هفت ساله برنامه در کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه نظام بازار سرمایه نیز وجود داشته است.

وی با بیان اینکه اولین معاملات بورس بر روی تخته سیاه و با گچ نوشته و انجام شده است، گفت: همه کارگزاران دور میز معاملاتی از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح می نشستند و سفارش را تبادل می کردند و ساعت ۱۰ تا ۱۱ موقت تعطیلی صورت می گرفت و پس از آن از یازده مجدد تا دوازده و فقط در روزهای یکشنبه معاملات انجام می شده است.

وی ادامه داد: تجربیات زیادی اکنون منجر به شکل گیری نهادهای سرمایه گذاری و ابزارهای متنوع بورسی شده است، این در حالی است که بازار سرمایه ایران شفاف است و تا حد زیادی پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک منبع اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور دارد.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تخصص در بازار سرمایه امروز در جنبه های مختلف وجود دارد و این یک نقطه تمایز برای ایران است.

البته برخی محدودیت های بین المللی سبب شده تا بورس ایران در برخی موارد با کندی پیشرفت کند؛ البته اکنون سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران وجود دارد و البته نهادهای مالی بین المللی نیز در ایران دفاتری را دایر کرده اند که به نظر می رسد پنجاه سال آینده بورس بسیار روشن خواهد بود و بازار سرمایه در کشور به لحاظ استفاده از تکنولوژی های مدرن بسیار پیشرو خواهد بود.

سعیدی از احتمال حضور رییس جمهور در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه خبر داد و گفت: البته به تناسب وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور حضور رییس جمهور قطعی می شود؛ البته قرار است که سکه ٥٠٠٠ ریالی بورس هم ضرب خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حجم اولیه بازار بورس در سال ٤٦ تا ٥٧معادل پانزده میلیارد تومان که هفت میلیارد اوراق قرضه و هشت میلیارد تومان معاملات سهام بوده است. عاملات دلار زیاد نبوده است اما در کتاب بازار سرمایه که منتشر شده است، همه امار و ارقام و اندازه بورس به دلار نوشته شده تا بتوان محاسبات روز را هم انجام داد.

سعیدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر گفت: امروز ایران چهار بورس دارد که نهاد ناظر هم جدا شده است و بنابراین سپرده گذاری اوراق بهادار را داریم. ما در نظام تسویه به دنبال ارتقای جایگاه هستیم و بنابراین جهش خوبی را خواهیم داشت و ساعات معاملاتی از نه تا چهار ادامه یابد.

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم که پس از معاملات را بتوانیم گسترش داده و باید به سمتی برویم که اختیار معامله با قیمت های مختلف صورت گیرد.

سعیدی در خصوص اولویت های مردم در خصوص خرید سهام به جای ورود به بازار ارز و طلا گفت: ما خیلی علاقمند به خرید سهام از سوی مردم نیستیم و بنابراین عموم مردم باید حضور غیرمستقیم در بازار بورس داشته باشند؛ این در حالی است که در دو ماه اخیر صدور واحدهای سرمایه گذاری از طریق شعب ممنوع شده بود؛ بنابراین ما سپرده گذاران صندوق های بانکی را متعلق به خود می دانیم.

وی افزود: از طریق پلت فرم های صندوق های سرمایه گذاری با دو میلیون نفر ارتباط داریم و بنابراین هدف ما هم همین بود؛ البته صندوق ها پول آگاه را وارد بورس می کنند و بنابراین مردم عادی درگیر هیجانات بورسی نمی شوند.

معاون بورس با بیان اینکه بازار بدهی با بازیگری فعال صندوق های سهام صورت می گیرد گفت: مردم اگر قرار است که سهم بخرند حتما از طریق صندوق ها بخرند.