۳ خانه ورزش در ۳ روستای پاکدشت احداث و تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طالقانی، ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اقدامات زیرساختی و توسعه ای بسیارخوبی که در زمینه ورزش روستایی شهرستان پاکدشت در حال اجرا است باید بگوییم که ورزش روستایی اینمنطقه از این لحاظ تحولات خوبی راشامل خواهد شد.

طالقانی در ادامه افزود: همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر و ایام الله بهمن ماه علاوه بر برنامه های متعدد ورزشی و فرهنگی در شهرستان پاکدشت در نظر داریم جشنواره هایی را نیز برای روستاییان در نظر بگیریم.

وی بیان داشت: همایش پیاده روی خانوادگی در بخش شریف آباد، جشنواره ورزش های روستایی و عشایری در روستای آلوئک توسط هیات روستایی و عشایری از جمله این برنامه ها است.

رییس اداره ورزش و جوانان پاکدشت اظهار داشت: در ایام الله دهه فجر احداث و تجهیز سه خانه ورزش در سه روستای پاکدشت نیز قطعی شده است.

حسین طالقانی اظهار کرد: هیات ورزش های روستایی و عشایری و بازی های بومی و محلی در حال رایزنی برای میزبانی جشنواره کشوری عشایری در روستای گلزار است که مسلما جایگاه ورزش روستایی پاکدشت رادر سطح کشور ارتقا خواهد داد.