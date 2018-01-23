ایستادگی مردم باعث ترس دشمنان از جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد نقی لطفی امروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان دره شهر، تفاهم و تعامل بین ائمه جمعه و نماینده های ولی فقیه با دولت و نظام را بسیار خوب و پشتیبان دولت دانست.

وی افزود: تنها مسئله ای که استکبار به آن امید دارد مسئله القای ناکار آمدی نظام و نفوذ، مخصوصاً در بحث فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام تصریح کرد: دشمن از اغتشاش گران حمایت کرد چون آمریکا یک غول نظامی در جهان است و ایران در مقابل این غول عظیم ایستاده و همین ایستادگی باعث ترس دشمنان از جمهوری اسلامی ایران است.

وی اعلام کرد: در بحث اقتصاد مقاوتی بایستی مردم شریف و ولایت مدار به خوبی دقت کنند تا دشمنان به اهداف خود نرسند، الان دشمن خود را پیروز میدان در بحث برجام می داند و نسبت به تعهدات خود عمل نکرده و بایستی هیچ وقت اعتماد به دشمن نکرد.