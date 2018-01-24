به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تاج الدین در نشست سراسری دبیران خانه کارگر با بیان اینکه در دولت تدبیر در حوزه های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اتفاقات خوبی افتاده است، افزود: وزیر کار از جامعه کارگری است و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بدنه این سازمان انتخاب شد که آشنا به مسائل این سازمان است.

وی تصریح کرد: یکی از راهبردهای مدیریتی سازمان تامین اجتماعی در تمامی واحدهای اجرایی در سراسرکشور، ایجاد ارتباط منطقی، معقول و دوستانه با شرکای اجتماعی است و ذینفعان این سازمان بارها مطرح کرده اند که سازمان تامین اجتماعی را از خود می دانند.

تاج الدین با بیان اینکه همراهی شرکای اجتماعی افتخار بزرگی برای سازمان تامین اجتماعی است، گفت: ٦٥ هزار نیروی انسانی این سازمان در خدمت ذینفعان هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان ماهانه بیش از ٦ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع انجام می دهد و پرداخت مستمری به ٣ میلیون و٢٠٠ هزار بازنشسته یکی از خدمات این سازمان است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه ای است که گردش مالی بالایی دارد، اظهار داشت: تلاش می کنیم خدمات را به نحو شایسته ای به ذینفعان ارائه دهیم.

تاج الدین به طرح های درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش های توسعه، تجهیز و بهینه کردن فضاها و خدمات درمانی اقدامات خوبی انجام شد که اصلا با سالهای گذشته قابل قیاس نیست و سعی می کنیم دسترسی بیمه شدگان در کشور به خدمات درمانی را ارتقا دهیم.

وی تعامل سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ٤ سال گذشته را مطلوب و منطقی توصیف کرد و اظهار داشت: فضای گفتگو میان سازمان و مجلس برقرار شده و امروز نمایندگان نیز دغدغه تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است و نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش آن هستند را دارند.

تاج الدین گفت: در برنامه ششم توسعه کشور ظرفیت های خوبی برای سازمان تامین اجتماعی با همکاری نمایندگان مجلس و دولت ایجاد شده و تلاش شده با همکاری یکدیگر وضعیت این سازمان را حفظ و ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اینکه با قوای مجریه و قضائیه نیز بهترین تعامل را داریم ، گفت: در این شرایط، فرصتی فراهم شده تا دغدغه ها و نگرانی های جامعه کارگری برای آنها تبیین شود.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی افزود: دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بهترین تعامل را با سازمان تامین اجتماعی دارد و بر کمک به این سازمان تاکید می کنند.

تاج الدین تصریح کرد: افتخار می کنیم امروز شرکای اجتماعی و روسای نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز مدافع سازمان تامین اجتماعی هستند.

وی با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه کل کشور سال ٩٧ در مجلس در هفته آینده گفت: امیدواریم ظرفیت های خوبی برای این سازمان در آن ایجاد شود.