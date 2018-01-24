«فصل سرد» در گالری آس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه «فصل سرد» که جمعه ۶ بهمن ماه افتتاح می شود، بخشی از درآمد حاصل از فروش آثار به انجمن حمایت از کودکان کار تعلق می گیرد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «زخم می خورند، درد می کشند، سکوت می کنند و خیره می مانند. در تاریخی نانوشته از بغض هایِ فروخورده زنانی که در خود آوار می شوند اما هم چنان می ایستند. رد این زخم ها را حس می کنم، بر تنم، بر روحم. رگه هایِ خونیِ چشم هاشان. حفره هایِ خالیِ احساس. جسمم را در خود می بلعد و می بلعد جسم هاشان را ... تمام هستی ام یخ می زند. از انجمادِ هزاران هزار ساله این فصل سرد...»

هچنین در روز افتتاحیه این نمایشگاه یک پرفورمنس با شرکت بازدیدکنندگان به نفع انجمن حمایت از کودکان کار اجرا خواهد شد.

«فصل سرد» از ۶ الی ۱۲ بهمن ماه، همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۳ برپا خواهد بود. علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، شماره ۱۸۳۱ مراجعه کنند.