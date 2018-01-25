«گاز» جان دو نفر را در شمیران نو گرفت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۸:۴۲ شب گذشته حادثه گازگرفتگی در خیابان هنگام، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان ایستگاه ۱۷ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی پنج طبقه، در یک واحد مسکونی حدوداً ۷۰ متر مربعی گاز مونواکسید کربن منتشر شده بود، گفت: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، ساکنان ساختمان، در واحد را باز کرده بودند و عوامل اورژانس و انتظامی در محل حادثه حضور داشتند که به محض حضور آتش‌نشانان مشاهده شد یک دختر حدوداً چهارده ساله و یک خانم حدوداً سی و پنج ساله داخل واحد نقش بر زمین هستند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: عوامل اورژانس در حال معاینه آنها بودند که پس از معاینات اولیه مشخص شد هر دو نفر جان خودشان را از دست دادند. همچنین با حضور کارشناس آتش‌نشانی در محل مشخص شد نقص در قسمت دودکش بخاری (به نحوی که دودکش بخاری برای انتقال آلاینده‌ها داخل فضای شومینه قرار گرفته بود) و نقص در دودکش آبگرمکن دیواری باعث انتشار این گاز خطرناک شده بود.

وی با بیان اینکه علت اصلی فوت توسط مراجع پزشکی قانونی اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: شواهد حاکی از آن بود که گاز خطرناک مونواکسید کربن در این منزل در حجم بسیار زیاد منتشر شده است؛ در نهایت محل حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۲۰:۰۶ عملیات پایان یافت.