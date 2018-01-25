آبیاری مدرن راه عبور از بحران کم آبی/اجرای ۹۱طرح تجمیعی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: توسعه بی رویه و ایجاد باغات غیر مجاز، وجود انهار و آبیاری سنتی، چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی، همگی بخش کوچکی از مشکلاتی است که برای دریاچه ارومیه نتیجه ای جز کم آبی و خشکی نداشت، معضلی که باعث شده هم اکنون خود کشاورزان با آن دست و پنجه نرم کنند.

برخی از کشاورزان و برخی از مسئولان استان هم شاید نمی دانند صرفه جویی در مصرف آب، سرعت بالای رویش گیاه، به کارگیری کود همزمان با آبیاری، جلوگیری از رشد بی رویه علفهای هرز، صرفه جویی در مصرف انرژی، برداشت راحت تر محصولات و افزایش کمی و کیفی محصولات از مزایای به کارگیری روشهای آبیاری نوین است.

اما موضوعی که همه به آن واقف هستند اینکه سیستم بارش ها در این منطقه سالهاست نامنظم شده، خشکسالی سالهاست بر این دیار سایه افکنده، منابع آبی رو به کاهش هستند و تنها راه عبور از این بحران ها اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی و صرفه جویی در منابع آبی است.

تجهیز اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سیستم آبیاری مدرن از راهکارهای در دست پیگیری و اجرا برای تامین آب مورد نیاز دریاچه بود که هم اکنون این طرح در آذربایجان غربی اجرا می شود.

۳۹۰۰هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به آبیاری مدرن تجهیز شد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص روند اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان طی سالجاری و اقدامات این بخش اظهارداشت: افزایش راندمان آبیاری با بهره گیری از تمام پتانسیل های آبی استان با اجرای روش های نوین آبیاری و توسعه شبکه های فرعی آبیاری،تجهیز و نوسازی اراضی و استفاده از دانش و یافته های نو برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در کنار افزایش تولید و اشتغال و کمک به احیای دریاچه ارومیه از مهمترین اقدامات این بخش در سالجاری است.

در ۹ ماهه گذشته سالجاری سه هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی استان به آبیاری قطره ای و بارانی تجهیز شده است فیض الله شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۹ ماهه گذشته سالجاری سه هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی استان به آبیاری قطره ای و بارانی تجهیز شده است افزود: از زمان اجرای طرح آبیاری تحت فشار کل اراضی استان که تاکنون به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند ۵۵هزار و ۸۹۰ هکتار است که باید در جهت کمک به احیای دریاچه ارومیه و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی روند این کارها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با بیان اینکه در سالجاری برای اجرای آبیاری تحت فشار شش هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی استان برنامه ریزی شده است اظهارداشت: در این راستا در سطح استان برای ۱۶هزار هکتار از اراضی استان برای آبیاری تحت فشار عملیات نقشه برداری، طراحی و سایر اقدامات اولیه انجام شده و کشاورزان و متقاضیان از نظر اعتبار هیچگونه محدودیت ندارند.

شمس با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی هر چقدر متقاضی اجرای طرح باشد آمادگی ارائه خدمات دارد اضافه کرد: با توجه به مزایای طرحهای تجمیعی از جمله مدیریت یکپارچه آبیاری و بهره برداری از اراضی، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی مصرف آب سیاست سازمان اجرای طرحهای تجمیعی در سطح استان است.

۹۱ طرح تجمیعی برای افزایش راندمان آبیاری بخش کشاورزی آذربایجان غربی اجرا می شود

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای اجرای این سیاست برای اجرای ۹۱ طرح تجمیعی با مساحت ۱۶هزار هکتار برنامه ریزی شده که تا کنون ۱۴طرح با مساحت یک هزار و ۲۸۱ هکتار آن اجرا و به اتمام رسیده است.

شمس از انجام مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با هدف افزایش راندمان آبیاری در سطح استان به ویژه در شهرستانهای مرزی استان خبر داد و افزود: مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سه حوضه ارس، دریاچه ارومیه و حوضه مرزی غرب کشور(پیرانشهر) از محل عتبارات ملی، احیای دریاچه ارومیه و صندوق توسعه ملی تامین اجرا می شود.

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سه حوضه ارس، دریاچه ارومیه و حوضه مرزی غرب کشور(پیرانشهر) از محل عتبارات ملی، احیای دریاچه ارومیه و صندوق توسعه ملی تامین اجرا می شود مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: این طرح در حوضه ارس و زاب شامل شهرستانهای پلدشت، ماکو، شوط، چایپاره، خوی، چالدران و پیرانشهر در دست اجرا بوده که اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی جهت مهار و تنظیم آب رودخانه ها تامین می شود.

وی مساحت اراضی طرح را ۶۱هزار و ۵۷۰ هکتار در قالب ۲۵ طرح عنوان کرد و افزود: این طرح از سال ۹۴ آغاز شده و تاکنون ۲۸هزار و ۵۲۰ هکتار از آن با صرف اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال اجرا و به اتمام رسیده است.

شمس پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۶۱ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: اجرای طرح ها با در نظرگرفتن شرایط اجتماعی و بومی منطقه و تهیه نقشه های کاداستر و ایجاد نظام های بهره برداری وتشکیل تشکل آبران در جهت افزایش بهره وری کشاورزی در منطقه در حال اقدام بوده و با بهره برداری از پروژه ها وجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تثبیت جمعیت در مرزها، ایجاد اشتغال موثر و افزایش تولید و رفاه و درآمد روستاییان خواهد شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ابلاغ تخصیص ۹۰ میلیارد ریال در قالب اسناد خزانه برای اجرای طرح زولا خبر داد و گفت: امسال همچنین از محل اعتبارات ملی پروژه زولای سلماس به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در دست اجراست.

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

شمس در خصوص کاهش و صرفه جویی مصرف آب در بخش کشاورزی با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه گفت: امسال کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی هدف گذاری شده که برای تحقق آن طرح های متعددی از جمله مطالعه و اجرای سیتم های نوین آبیاری تحت فشار،مطالعه و اجرای خطوط انتقال آب با لوله، مطالعه و اجرای شبکه های آبیاری فرعی، تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی، اجرای طرح جامع زراعت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اجرای طرح جامع ترویج جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود مجموع اراضی پایاب سد های در دست بهره برداری و بند های انحرافی مدرن نزدیک ۱۲۳ هزار هکتار است اظهارداشت: از ابتدای شروع طرح تا کنون در مجموع چهار هزار و ۴۱۷ هکتار طرح شبکه های آبیاری پایاب بند نوروزلوی میاندوآب، سد مهاباد، دریک و زولای سلماس، نازلوی ارومیه در دست اجرا بوده که امسال مبلغ ۹۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اسناد خزانه اسلامی اعتبار تخصیص یافته است.

طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی در حوضه شهرستانهای دریاچه ارومیه در دست اجرا بوده و تا کنون برای ۱۸۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی طرح تهیه شده است شمس خاطرنشان کرد: این سازمان با اجرای طرحهای مصوب احیای دریاچه ارومیه تا کنون موفق شده در ۹ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه از سال ۹۳ تا کنون مقدار ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار آبیاری تحت فشار، ۴۷۴ کیلومتر انتقال آب با لوله، اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به مساحت چهار هزار و ۴۱۷ هکتار در مجموع ۹۵ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی کند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای طرح کاداستر در استان خبر داد و گفت: طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی در حوضه شهرستانهای دریاچه ارومیه در دست اجرا بوده و تا کنون برای ۱۸۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی طرح تهیه شده است.

شمس با اشاره به اجرای ۹۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال در کمیته های برنامه ریزی شهرستانها افزود: احداث کانال های آبیاری عمومی، طرحهای کوچک تامین آب، لایروبی و مرمت قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی و انتقال آب با لوله تصویب از جمله این طرح ها ست که تاکنون برای اجرای آنها ۲۹هزار میلیون ریال اختصاص یافته است.

اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی نیازمند همکاری ویژه کشاورزیان بوده که در این راستا کمیته ترویج و اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نسبت به فرهنگ سازی و جلب مشارکتهای مردم برای اجرای طرحهای احیا دریاچه ارومیه برنامه های متنوع در دست اجرا دارد، ضمن اینکه همکاری سازمان آب منطقه ای و تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و تخصیص به موقع اعتبارات در روند اجرای طرح ها نقش موثری خواهند داشت.