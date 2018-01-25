  1. استانها
  2. قزوین
۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

رئیس پلیس راه استان قزوین:

رانندگان با تجهیزات ایمنی و زمستانی در جاده های قزوین تردد کنند

رانندگان با تجهیزات ایمنی و زمستانی در جاده های قزوین تردد کنند

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی با توجه به بارش های پیش رو در روزهای آینده هشدار داد.

سرهنگ نصر الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر پیش بینی های سازمان هواشناسی با افزایش برودت هوا، از روز جمعه شاهد افزایش نزولات جوی بصورت بارش باران و برف به ویژه در مناطق سردسیر کوهستانی و برف گیر استان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به پیش بینی های انجام شده و با اشاره به شروع بارش برف در مناطق کوهستانی استان قزوین، همراه داشتن زنجیر چرخ در زمستان برای خودرو ها بمنظور پیشگیری از حوادث رانندگی ضروری است.

بیگلری بیان کردد: ماموران ما در پلیس راه استان به صورت شبانه روز در مناطق کوهستانی و برفگیر استان حضور دارند و از تردد وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی جلوگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: برابر تجربیات سالهای گذشته وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی ضمن در راه ماندن، امداد رسانی و پاک سازی جاده ها را با مشکل جدی مواجه می کنند.  

سرهنگ بیگلری ضمن تاکید بر مساله اجتناب  از تردد ها و سفرهای غیرضروری در شرایط آب و هوایی پرخطر،   توصیه های ترافیکی برای فصل زمستان به شرح ذیل بیان کردند:

رانندگان عزیز قبل از مسافرت در فصل زمستان حتماَ یکبار بطور آزمایشی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای مورد نیاز را همراه داشته باشند.

از سالم بودن قسمت های فنی خودرو به ویژه سیستم گرمایی و برف پاکن اطمینان حاصل کنید.

داشتن لاستیک زاپاس سالم و جک آماده نیز از دیگر ملزومات است.  

به همراه داشتن وسایل ایمنی، نقشه محل و شماره تلفن های مراکز ضروری می تواند راهگشا باشد- به همراه داشتن وسایل گرمایشی اعم از پتو و... و مقداری آب و آذوقه ضروری است.
 
رئیس پلیس راه استان قزوین در  پایان آرزوی سفری خوش و ایمن و به دور از حادثه را برای تمام رانندگان وسایل نقلیه از درگاه خداوند آرزو کرد.

کد مطلب 4209869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها