رانندگان با تجهیزات ایمنی و زمستانی در جاده های قزوین تردد کنند

سرهنگ نصر الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر پیش بینی های سازمان هواشناسی با افزایش برودت هوا، از روز جمعه شاهد افزایش نزولات جوی بصورت بارش باران و برف به ویژه در مناطق سردسیر کوهستانی و برف گیر استان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به پیش بینی های انجام شده و با اشاره به شروع بارش برف در مناطق کوهستانی استان قزوین، همراه داشتن زنجیر چرخ در زمستان برای خودرو ها بمنظور پیشگیری از حوادث رانندگی ضروری است.

بیگلری بیان کردد: ماموران ما در پلیس راه استان به صورت شبانه روز در مناطق کوهستانی و برفگیر استان حضور دارند و از تردد وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی جلوگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: برابر تجربیات سالهای گذشته وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی ضمن در راه ماندن، امداد رسانی و پاک سازی جاده ها را با مشکل جدی مواجه می کنند.

سرهنگ بیگلری ضمن تاکید بر مساله اجتناب از تردد ها و سفرهای غیرضروری در شرایط آب و هوایی پرخطر، توصیه های ترافیکی برای فصل زمستان به شرح ذیل بیان کردند:

رانندگان عزیز قبل از مسافرت در فصل زمستان حتماَ یکبار بطور آزمایشی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای مورد نیاز را همراه داشته باشند.

از سالم بودن قسمت های فنی خودرو به ویژه سیستم گرمایی و برف پاکن اطمینان حاصل کنید.

داشتن لاستیک زاپاس سالم و جک آماده نیز از دیگر ملزومات است.

به همراه داشتن وسایل ایمنی، نقشه محل و شماره تلفن های مراکز ضروری می تواند راهگشا باشد- به همراه داشتن وسایل گرمایشی اعم از پتو و... و مقداری آب و آذوقه ضروری است.



رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان آرزوی سفری خوش و ایمن و به دور از حادثه را برای تمام رانندگان وسایل نقلیه از درگاه خداوند آرزو کرد.