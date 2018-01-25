اعضای جدید هیئت تکواندو لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته با حضور جافر وفایی سالارپور رئیس هیئت تکواندو لرستان دبیر، نایب رئیس، روسای کمیته ها و همه روسای هیئت های تکواندو شهرستانی معرفی شدند و مراسم اهداء احکام روسای هیئت های تکواندو شهرستانی در خانه تکواندو استان لرستان برگزار شد.

سید محمود رضا آهوقلندری دبیر هیئت تکواندو استان لرستان، اکرم سالاری نایب رئیس هیئت تکواندو، شهریار احمدی رئیس کمیته آزمون، آرزو قائدرحمتی رئیس کمیته آزمون، علیرضا عزیزی رئیس کمیته مسابقات استان، زینب رحمتی نیا رئیس کمیته مسابقات استان، ابراهیم مهاجر رئیس کمیته داوران، نسترن ورمه زیار رئیس کمیته داوران، مهدی اسکندریان رئیس کمیته مربیان، زهرا حاجیوند رئیس کمیته مربیان، محمدحسین پاپ روزبهانی رئیس کمیته پومسه، شهین زارع رئیس کمیته پومسه، حسین داسه پور رئیس کمیته آموزش و استعداد یابی، ندا ورمه زیار رئیس کمیته آموزش و استعداد یابی، امین صیدی رئیس کمیته روابط عمومی، زیبا زینی وند رئیس کمیته روابط عمومی، شمس الدین وفایی رئیس کمیته هماهنگی قضایی، آذر سپهوند رئیس کمیته هماهنگی قضایی، محسن وفایی رئیس کمیته همگانی، عاطفه فراشی رئیس کمیته همگانی و وحید صادقی خزانه دار هیئت تکواندو لرستان شدند.

همچنین علی حسن عبدی رئیس هیئت تکواندو شهرستان الیگودرز، بهروز یوسفی رئیس هیئت تکواندو شهرستان الشتر، بهمن مهدوی کیا رئیس هیئت تکواندو شهرستان ازنا، علی احمدی رئیس هیئت تکواندو شهرستان اشترینان، محمد حسین پاپ روزبهانی رئیس هیئت تکواندو شهرستان بروجرد، امین صیدی رئیس هیئت تکواندو شهرستان پلدختر، محسن وفایی رئیس هیئت تکواندو شهرستان خرم آباد، بهروز دهخواری رئیس هیئت تکواندو شهرستان دورود، روح اله وحیدپور رئیس هیئت تکواندو شهرستان دوره چگنی، جلیل امرایی رئیس هیئت تکواندو شهرستان رومشکان، حمزه فرضی پور رئیس هیئت تکواندو شهرستان فیروز آباد، محمدحسین ولی نیا رئیس هیئت تکواندو شهرستان کوهدشت و بهروز زینتی رئیس هیئت تکواندو شهرستان نورآباد به عنوانی روسای هیئت های شهرستانی معرفی شدند.