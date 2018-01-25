جدیدترین حضور خارجی فیلم «گلدانی که پاییز می شود»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فردقادری پس از ساخت فیلم سینمایی «جاودانگی» این فیلم کوتاه پانزده دقیقه ای را کارگردانی کرده است که تاکنون در جشنواره های دتمولد آلمان، ترنتو ایتالیا، هادسون آمریکا، نُه تایلند و ریور ایتالیا حضور داشته است.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی فردقادری، بازیگران: امیر شریعت و بیتا مصوری، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، طراح گریم: اهورا قاسمی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: سهیل برخورداری، منشی صحنه: محیا سعادت، صداگذار: حسین قورچیان، ساخت موسیقی: رامین رضاپور، جلوه های ویژه بصری: مسعود سعادتمند، عکاس: فرید آجرلو، تهیه کننده: امیر شریعت.

جشنواره فیلم نپال ١١ تا ١٧ بهمن ماه برگزار می شود.