مسابقات المپیک ویژه معلولان کشور در دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که عصر امروز پنجشنبه در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول آغاز شده، ۳۰۰ ورزشکار معلول ذهنی از سراسر کشور شرکت دارند.

این مسابقات به مدت ۲ روز در رشته های دو ومیدانی (دو ۳۰متر رفت و برگشت)، دوچرخه سواری ۱۵۰۰ متر و تنیس روی میز در حال برگزاری است، ضمن آن که ۶۰ ورزشکار معلول از دزفول نیز در این المپیک شرکت دارند.

معلولان ۵۲ شهر کشور که در مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی آموزش دیده اند در این المپیک حضور دارند.

المپیک ویژه ایران از سوی سازمان های مردم نهاد برگزار می شود و بودجه مالی ندارد.

حضور معلولان کم توان ذهنی و هوشی در این مسابقات موجب سلامت این افراد می شود و نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت و جرات حضور در جامعه را به آنها می دهد.

مسابقات المپیک ویژه ایران با همکاری فرمانداری، شورای شهر، شهرداری، دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی دزفول و اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شده است.

آئین اختتامیه این المپیک ورزشی عصر روز جمعه در تالار مهتاب دزفول برگزار می شود.