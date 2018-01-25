فاکس نیوز مدعی افزایش آزمایشهای موشکی ایران در دوران پسابرجام شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری فاکس نیوز روز پنج شنبه مدعی دریافت گزارشی شد که نشان می دهد ایران از زمان انعقاد توافق هسته ای در ژوئیه ۲۰۱۵، بی پروایانه برنامه موشکی خود را دنبال کرده و بطور مرتب، موشکهایی با توان حمل کلاهک هسته ای را بطور آزمایشی پرتاب کرده است؛ اقدامی که به زعم منتقدان فعالیتهای موشکی ایران، نقضِ روح برجام تلقی می شود!

این گزارش مدعی شد که ایران از زمان امضای توافق هسته ای موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) ۲۳ فروند موشک بالستیک را آزمایش کرده است که ۱۶ فروند از این موشکها از توان حمل کلاهک هسته ای برخوردار بودند.

گفتنی است که در توافق هسته ای منعقده میان تهران و شش قدرت بزرگ جهانی (انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، آمریکا و آلمان) ممنوعیتی بر اجرای آزمایشهای موشکی ایران وضع نشده است و ایران و کشورهای اروپایی امضاء کننده این توافق تأکید می کنند که بازرسان بین المللی پایبندی ایران به این توافق را تأیید کرده اند.

این در حالی است که منتقدان برنامه های موشکی ایران ادعا می کنند که این برنامه موشکی نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه درصدد ارعاب دشمنان خود و کسب آمادگی برای روزی است که بتواند با استفاده از اسلحه نهایی کشتار جمعی [سلاح هسته ای] به این هدف خود دست یابد!

«بنیادِ دفاع از دمکراسیها» در گزارش خود ادعا کرد: «در میان تمام موشکهای بالستیکی که ایران طی سال ۲۰۱۷ پرتاب کرده است، تنها ۴ یا ۵ فروند موشک احتمالاً در دسته موشکهایی با توان حمل کلاهک هسته ای قرار می گیرند. در سال ۲۰۱۶، ایران ۱۰ تا ۱۱ موشک را پرتاب کرد که احتمالاً در دسته موشکهایی با توان حمل کلاهک هسته ای قرار دارند. به احتمال بسیار، تهدید دولت [آمریکا] تهران را مرعوب کرد و حساب و کتابِ آزمایشهای موشکی این کشور را دستخوش تغییر ساخت».

نویسنده این گزارش با استناد به گزارش یک خبرگزاری داخلی ایران، مدعی شکایت و گله مندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از به تأخیر افتادن آزمایشهای موشکی به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی آمریکا شد.

گفتنی است که مخالفان توافق هسته ای ایران از جمله دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ادعا می کنند که امضای این توافق فعالیتهای غیرهسته ای ایران همچون حمایت از افراط گرایان، توسعه برنامه موشک بالستیک و حملات سایبری را تقویت کرده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین تهدید کرده است که چنانچه تا ماه مه آینده کشورهای اروپایی از اِعمال تغییراتِ [موردنظر وی] در این توافق امتناع کنند، از این توافق خارج خواهد شد. در همین راستا، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در سفر این هفته خود به اروپا با همتایان خود دیدار کرد. مقامات وزارت خارجه آمریکا می گویند که کارکنان این وزارتخانه در حال حاضر گفتگوها پیرامون توافق هسته ای ایران را در اروپا آغاز کرده اند.

در مقابل، موافقان توافق هسته ای ایران- و به طور ویژه کشورهای اروپایی امضاء کننده این توافق- هدف و غایت برجام را محدود سازی برنامه هسته ای ایران می دانند. دولتهای اروپایی تا حد زیادی خواهان ماندن در این توافق هسته ای هستند و حمایت آنها از اتخاذ تدابیر بیشتر علیه برنامه موشکی ایران می تواند بطور بالقوه عاملی برای حفظ این توافق باشد.

لازم به ذکر است که نویسنده این گزارش، «بهنام بن طالب لو» یک تحلیل گر برجسته ایرانی در «بنیاد دفاع از دموکراسیها» است.