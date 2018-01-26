مشکلات معیشتی مردم با حرف حل نمی شود/ شگرد دشمن عملیات روانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: تقاضا داریم نرده های بین مردم و مسئولان در نماز جمعه مشهد مانند تبریز برداشته شود و از عوامل امنیتی می خواهیم با بررسی عمیق در موضوعات امنیتی، اگر مصلحت می دانند این موانع را بردارند.

وی افزود: امروز مصادف با ۶ بهمن است که در تاریخ انقلاب مهم بوده و آنچه به عنوان یک تابلو در این روز می درخشد مردانگی و انقلابی بودن مردم شهر آمل است که در شرایط خاص کشور مقابل کمونیست ها ایستادند و توطئه آنها را خنثی کردند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: این افراد می خواستند شهر آمل را تصرف کنند و بر مراکز حکومتی مانند سپاه و فرمانداری تسلط یابند و مردم را نیز همراه خود کنند. آنها تلاش داشتند بگویند دین و سیاست از هم جدا هستند و از این طریق حساسیت مردم را کم کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: وقتی این افراد در شهر شروع به کشتار مردم کردند، مردم اسلحه برداشتند و مقابل آنها ایستادند و این حرکت باعث شد تا امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود از مردم این شهر تشکر کنند.

علم الهدی گفت: این حرکت نشان داد مردم تنها حکومت دینی می خواهند و حالا بعد از ۴۰ سال همین مسیر را ادامه می دهند. مردم نه دین سکولار را قبول دارند و نه حکومتی که بخواهد بدون دین ، اقتصاد و سیاست را اداره کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام هم به این نتیجه رسیده اند برای اینکه مردم از حکومت دست بردارند باید حکومت دینی را ناکارآمد نشان دهند و امید مردم را قطع کنند.

وی بیان کرد: شگرد دشمن این است که در جنگ نرم و عملیات روانی کاری کند که مردم از نظام ناامید شوند و ما باید توجه کنیم که مسئولان کاری کنند که مردم به نظام امیدوار شوند و این مهم با تعامل با بیگانه محقق نمی شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: دشمن می خواهد ما به آنها امیدوار باشیم. وزیر خارجه فرانسه که به ما تهمت زده و گفته ما موضوع موشک را حل کردیم و می خواهیم از اقتدار ایران در منطقه کم کنیم چرا در راه ایران است؟.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برای همه در موضوع برجام ثابت شد که هر جا کوتاه بیائیم مشکلات حل نمی شود، آیا حالا اگر از موشک سازی هم کوتاه بیائیم و اقتدار خود در منطقه را نیز نادیده بگیریم مشکلات معیشتی ما حل می شود؟.

علم الهدی تاکید کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که مشکلات معیشتی به کشور فشار آورده و تلاش می کند از این وضعیت سوء استفاده کند و در این شرایط می خواهیم وزیر خارجه فرانسه را به کشور راه دهیم.

وی گفت: مردم باید احساس کنند مشکلات در حال حل شدن است و با حرف نمی توان این حس را ایجاد کرد و گام اول، حل موضوع اشتغال بوده که تنها راه آن توجه به اقتصاد مقاومتی است.

امام جمعه مشهد گفت: حرکت در مسیر رهنمودهای رهبری است که مردم را امیدوار می کند و باید به این نکته توجه داشته باشیم.