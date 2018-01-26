اعتماد به کشورهای اروپایی برای حفظ برجام یک خطای راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: سران کشورهای اروپایی همانند طرف آمریکایی در زمینه برجام نظراتی نزدیک و مشابه داشته و در تشدید تحریمها با آمریکا هماهنگی جدید و گستردهای دارند.
وی ادامه داد: آنها با هماهنگی کامل برحفظ برجام تاکید دارند اما پای در وادی زیاده خواهی میگذارند و مقامات آمریکایی و اروپایی فهرستی از مطالبات ناحق خود را به بهانه تست موشکی و حقوق بشر بر سر میز گذاشته و میخواهند با اقتدار، امنیت و حیثیت ملی ملت ایران بازی کنند.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: طرفداران سر سخت دولت در دو سال گذشته به بزرگ کردن برجام پرداخته و با تحلیلهای واهی و بیاساس میگفتند پس از برجام همه چیز درست خواهد شد و تحریمها برداشته خواهد شد و ارزش پول نیز با کاهش نرخ ارز بالا خواهد رفت.
لطفی تصریح کرد: ولی در دو سالگی برجام همه چیز برعکس شد، تحریمها برداشته نشد که افزایش یافت و نرخ دلار نیز روند صعودی به خود گرفت.
امام جمعه ایلام گفت: کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار دستاوردی است که از توافق هستهای و از برجام نصیب ایران شد.
وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات در کشور گران شود و همین امر باعث رشد تورم و اقتصاد بیمار کشور شود.
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