اعتماد به کشورهای اروپایی برای حفظ برجام یک خطای راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: سران کشورهای اروپایی همانند طرف آمریکایی در زمینه برجام نظراتی نزدیک و مشابه داشته و در تشدید تحریم‌ها با آمریکا هماهنگی جدید و گسترده‌ای دارند.

وی ادامه داد: آنها با هماهنگی کامل برحفظ برجام تاکید دارند اما پای در وادی زیاده خواهی می‌گذارند و مقامات آمریکایی و اروپایی فهرستی از مطالبات ناحق خود را به بهانه تست موشکی و حقوق بشر بر سر میز گذاشته و می‌خواهند با اقتدار، امنیت و حیثیت ملی ملت ایران بازی کنند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: طرفداران سر سخت دولت در دو سال گذشته به بزرگ کردن برجام پرداخته و با تحلیل‌های واهی و بی‌اساس می‌گفتند پس از برجام همه چیز درست خواهد شد و تحریم‌ها برداشته خواهد شد و ارزش پول نیز با کاهش نرخ ارز بالا خواهد رفت.

لطفی تصریح کرد: ولی در دو سالگی برجام همه چیز برعکس شد، تحریم‌ها برداشته نشد که افزایش یافت و نرخ دلار نیز روند صعودی به خود گرفت.

امام جمعه ایلام گفت: کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار دستاوردی است که از توافق هسته‌ای و از برجام نصیب ایران شد.

وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات در کشور گران شود و همین امر باعث رشد تورم و اقتصاد بیمار کشور شود.