چرا سید حسن نصرالله از نمایش فیلم اسپیلبرگ انتقاد کرد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی سال ۲۰۰۶ از تجاوز اسرائیل به لبنان حمایت کرد و حالا فیلم همین کارگردان در سینماهای لبنان اکران شد. این کارگردان آمریکایی یک میلیون دلار از درآمد خود را صرف کمک به اسرائیل کرد. صدور مجوز برای نمایش فیلم استیون اسپیلبرگ در بیروت تصمیم اشتباهی بود.

سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود در خصوص نمایش فیلم اسپیلبرگ در لبنان گفته بود: هیچ کسی مخالف هنر نیست ولی عادی‌سازی روابط با اسرائیل تحت عناوین هنر، سینما و گردشگری نقض تعهدات دولت لبنان است.

استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی سال ۲۰۰۶ از تجاوز اسرائیل به لبنان حمایت کرد و حالا فیلم همین کارگردان در سینماهای لبنان اکران شد. این کارگردان آمریکایی یک میلیون دلار از درآمد خود را صرف کمک به اسرائیل کرد. صدور مجوز برای نمایش فیلم استیون اسپیلبرگ در بیروت تصمیم اشتباهی بود.

در همین ارتباط، دکتر سعید غفاری، کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر دبیر کل حزب الله لبنان در انتقاد از صدور مجوز برای نمایش فیلم اسپیلبرگ در لبنان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس جعلی‌اش با معضل اثبات وجودی و هویتی خویش در میان افکار عمومی روبرو بوده است، براین مبنا همواره بدنبال بهره مندی از روشهایی است تا تصویرش را در افکار عمومی بهبود بخشد.عادی سازی رابطه یکی از مهم ترین راهبردهایی است که رژیم اشغالگر قدس تا امروز آن را دنبال کرده است. این راهبرد به خصوص در نگاه به کشورهای عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد ارتباط با هنرمندان، اهل فرهنگ و نخبگان، تاکتیکی است که در سالهای اخیر سازمانهای صهیونیستی توجه ویژه ای به آن داشته اند.

وی افزود: در این سطح از ارتباط آنچه در اولویت است، تغییر ماهیت نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی از موضوعی مذهبی و هویتی به بشردوستانه و انسانی است. عادی‌سازی با بهره‌گیری از کلیدواژه انسان‌ دوستانه انجام می گیرد و در روندی تدریجی سبب کم ‌رنگ‌ شدن هویت اصلی ماجرای فلسطین یعنی سیطره نامشروع صهیونیستم بر بخشی از سرزمین های جهان اسلام می شود.

غفاری تاکید کرد: سخنان سید حسن نصرالله در برگیرنده نکته مهمی است که نباید در جهان اسلام درباره آن غفلت شود. تشخیص روند و جریانی که ماهیت آن عادی سازی رابطه با رژیم نژادپرست اسرائیل است و در سطوح مختلف به خصوص ارتباطات فرهنگی فعالیت خود را طی دو - سه سال اخیر بیشتر کرده است. موضوع، تنها یک فیلم و یا یک کارگردان معروف نیست. مساله مهم، جریانی است که تلاش می کند در روندی تدریجی تصویر رژیم اسرائیل را ترمیم کند.

وی در پایان گفت: بر این مبنا ضروری است تا رسانه های محور مقاومت با اعتناء شایسته به موضوع فوق در دو سطح آسیب شناسی و تحلیل و نیز تحریم آثار و افراد حامی رژیم اسرائیل مانع از گسترش جریان فوق شوند.