به گزارش خبرنگار مهر، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۵ طی روزهای گذشته جنجال‌های زیادی را به پا کرده است که بر اساس آن، امروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در یک نشست خبری مشترک، در مورد ابهامات آن موضوعاتی را مطرح کردند. خبرگزاری مهر، جداول سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۵ را که مورد ابهام بیشتری در گزارش تفریغ بودجه بوده است، منتشر کرد.

محاسبه سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سال ۱۳۹۵

(براساس مقادیر و قیمت های مصوب)

واحد مصرف مقدار مصرف واحد قیمت قیمت هر واحد درآمد میلیارد ریال بنزین معمولی میلیون لیتر در روز ۶۸.۳ ریال/لیتر ۱.۰۰۰ ۲۴۹.۹۷۸ بنزین سوپر میلیون لیتر در روز ۴.۱ ریال/لیتر ۱۲.۰۰۰ ۱۸.۰۰۷ نفت گاز غیر نیروگاهی میلیون لیتر در روز ۶۸ ریال/لیتر ۳.۰۰۰ ۷۴.۶۶۴ نفت کوره غیر نیروگاهی میلیون لیتر در روز ۵.۰ ریال/لیتر ۳.۰۰۰ ۵.۴۹۰ نفت سفید میلیون لیتر در روز ۵.۲ ریال/لیتر ۱.۵۰۰ ۲.۸۵۵ گاز مایع میلیون لیتر در روز ۹.۴ ریال/لیتر ۱.۲۶۰ ۴.۳۳۵ سوخت هوایی ATK میلیون لیتر در روز ۵.۷۲ ریال/لیتر ۶.۰۰۰ ۱۲.۵۶۱ سوخت هوایی JP۴ میلیون لیتر در روز ۰.۱۷ ریال/لیتر ۱۲.۰۰۰ ۷۴۷ جمع درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی ۲۶۸.۶۳۷ اضافه می شود: خالص صادرات فرآورده های نفتی ۱۳۸.۲۴۱ جمع منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی ۵۰۶.۹۷۸ کسر می شود: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری ها (فرآورده های نفتی) ۵ % بند د تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ قیر رایگان موضوع بند ۵ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۵ ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده های نفتی سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآورده های نفتی بر اساس بودجه مصوب شرکت ها در سال ۱۳۹۵ بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت عوارض آلایندگی، ارزش فروش فرآورده های نفتی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ۷۳.۳۴۳ ۱۵.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۲۸.۶۶۸ ۳۶.۰۶۷ ۵۸.۴۳۶ ۷۰.۰۰۰ ۲.۷۹۱ ۰ سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی ۲۱۲.۶۷۳

واحد مصرف مقدار مصرف واحد قیمت قیمت هر واحد درآمد میلیارد ریال گاز طبیعی خانگی تجاری صنعتی میلیارد لیتر در روز ۸۴.۴ ریال/مترمکعب ۹۷۷ ۸۲.۳۶۱ سی ان جی میلیارد لیتر در روز ۸.۰ ریال/مترمکعب ۴.۱۴۰ ۲۳.۱۲۰ سوخت پتروشیمی میلیارد لیتر در روز ۱۰.۳ ریال/مترمکعب ۱.۲۲۰ ۱۲.۶۴۲ خوراک پتروشیمی میلیارد لیتر در روز ۶.۱ ریال/مترمکعب ۲.۴۶۰ ۱۵.۱۱۷ فولاد میلیارد لیتر در روز ۷.۸ ریال/مترمکعب ۱.۳۲۰ ۱۰.۲۹۶ جمع درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی ۱۵۴.۵۳۷ کسر می شود: هزینه های فرآور؟؟؟؟ انتقال، توزیع و فروش گاز و سهم شرکت ملی نفت ایران کارمزد جایگاه های CNG عوارض گازرسانی CNG هزینه مالیات بر ارزش افزوده CNG ۶۱.۵۰ ۷.۴۴۰ ۳.۳۱۲ ۲.۷۳۵ سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش گاز طبیعی ۸۰.۰۰۰