به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ذوب آهن با امیر قلعه نویی در نیم فصل دوم با ۵ پیروزی و یک مساوی و کسب ۱۶ امتیاز دارای بهترین عملکرد بوده و در جدول فرضی نیم فصل دوم بهترین عملکرد را دارد، در نقطه مقابل این تیم پیکان قرار دارد که در بین همه تیم‌های لیگ برتری دارای ضعیف ترین عملکرد ممکن است.

شاگردان مجید جلالی در نیم فصل دوم ۳ مساوی و ۲ شکست و کسب تنها ۳ امتیاز ضعیف ترین عملکرد را دارند. البته این تیم یک بازی عقب افتاده دارد که آن بازی هم با تیم فولاد در اهواز است. شاگردان جلالی بعد از ۷ پیروزی متوالی از هفته پنجم تا یازدهم دچار افت شدیدی شده و در ۱۰ هفته اخیر با پیروزی بیگانه بوده اند و در جدول نیز تا رده هشتم سقوط کردند.

پیکانی‌ها در هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر میهمان تیم نفت تهران هستند. تیمی که در هفته‌های اخیر و بعد از روی کار آمدن هومن افاضلی متحول شده و بهتر نتیجه می‌گیرد. این دیدار از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۲ بهمن در تهران برگزار می‌شود.