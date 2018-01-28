به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، محمدرضا کارگر، مدیرکل موزهها و اموال منقول تاریخی با اعلام این خبر گفت: این موزه با موضوع تاریخ، میراث فرهنگی، ایران شناسی و با محوریت آموزشی، تعاملی، مشارکتی و مخاطب محور برای قشر کودک و نوجوان در استان البرز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
کارگر افزود: این مجوز به صورت یکساله صادر می شود و پس از تایید عملکرد در راستای اهداف تعیین شده به صورت سه ساله و سپس پنج ساله تمدید میشود.
به گفته وی محدوده فعالیت این موزه حضور در مدارس و مراکز آموزشی افراد دارای نیازهای ویژه، بهزیستی و زندانها که کمترین دسترسی بازدیدهای موزهای را دارند و شامل اجرای طرحهایی با بهره گیری از تکنولوژیهای آموزشی است.
کارگربرپایی کلاسهای آموزشی، برگزاری نمایشگاه، نقد و بررسی فیلم، بازدید از موزهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی استان البرز و... را از دیگر برنامههایی برشمرد که توسط موزه سیار اجرایی خواهد شد.
حسن اشرف اسلامی مدیر موزه سیار کودکان ما در استان البرز کارشناس ارشد مرکز تجربیات کانون پرورش فکری کودکان و نوچوانان و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد عکاسی است که راه اندازی موزه کودکان ما در مازندران را درکارنامه خود دارد.
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