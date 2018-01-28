لیگ برتر بسکتبال فردا بالاخره به فینال می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام، مهرام تهران، نفت آبادان و شهرداری تبریز برگزارکننده دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور هستند. هر یک از این تیم ها تاکنون چهار دیدار در این مرحله از رقابت ها را برگزار کرده اند و بر اساس نتایج به دست آمده در آنها، رقابت خود را در دیدار پنجم هم دنبال می کنند.

این دیدارها فردا برگزار می شود تا با در هر شرایطی و با هر نتیجه ای مشخص شود که فینالیست های این دوره از رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور چه تیم هایی خواهند بود.

در روز پایانی مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و در بندرامام، دو تیم پتروشیمی و مهرام به مصاف هم می روند. مهرام تیمی بود که تنها شکست پتروشیمی را در مرحله گروهی به این تیم تحمیل کرد. شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام در مرحله نیمه نهایی نیز نتیجه دو دیدار از چهار دیدار گذشته برابر پتروشیمی را به سود خود تمام کردند. آنها در حالی که نتایج دیدارهای اول و سوم را واگذار کرده بودند، در دو دیدار دیگر به برتری دست یافتند.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال در تبریز برگزار می شود. شاگردان مهران حاتمی در تیم بسکتبال شهرداری تبریز برای سومین بار در این مرحله میزبان نفت آبادان هستند. نفتی ها یکی از فینالیست های دوره گذشته لیگ برتر بودند اما اینکه بتوانند بازهم راهی این مرحله شوند یا اینکه تبریزی ها برای نخستین بار فینالیست شود، در بازی فردا و با نتیجه به دست آمده در آن تعیین خواهد شد.