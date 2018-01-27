به گزارش خبرنگار مهر، حسن نعمتی در شورای زکات مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به فقر حاکم در این استان، اظهار کرد: طبق آمار، کمیته امداد خراسان شمالی در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین جمعیت مددجو را تحت حمایت خود دارد.

نعمتی با یادآوری اینکه ۱۲ درصد جمعیت خراسان شمالی به‌صورت مستقیم از کمیته امداد این استان خدمات دریافت می‌کنند، افزود: این نهاد برای رسیدگی به این محرومان، نیازمند بسیج تمامی امکانات در حوزه‌های مختلف ازجمله زکات است.

وی با یادآوری اینکه هم‌اکنون ۹ هزار خانوار مرکز این استان تحت حمایت کمیته امداد بجنورد قرار دارند، گفت: این شهرستان دارای یک هزار و ۱۰۰ یتیم است که تمامی این کودکان از مزایای طرح اکرام ایتام برخوردار هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه حامیان طرح اکرام طی امسال سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ایتام کمک کردند، افزود: تمامی این کمک‌ها طبق نیات خیران صرف امور تحصیل و معیشت و درمان این کودکان شد.

نعمتی در ادامه به بحث صدقات پرداختی در شهرستان بجنورد اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماه نخست امسال مردم شهرستان بجنورد با پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رتبه اول پرداخت صدقات این استان را کسب کردند که سهم هر مددجوی این شهرستان ۱۵ هزار تومان شد.

وی به پرداخت زکات در شهرستان بجنورد اشاره و بیان کرد: روستاییان این شهرستان طی امسال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند که ۹۴ درصد آن صرف امور حمایتی و تنها ۶ درصد آن صرف ساخت و مرمت پروژه‌ها شد.

نگرانی فرماندار بجنورد از روند رو به افزایش مهاجرت

فرماندار شهرستان بجنورد با ابراز نگرانی از روند رو به رشد افزایش مهاجرت روستاییان گفت: ۳۰ درصد از جمعیت شهرستان بجنورد در حاشیه شهرها سکونت دارند.

محمود ثمینی اظهار کرد: هم‌اکنون از جمعیت حدود ۳۲۵ هزار نفر این شهرستان ۲۳۵ هزار نفر آن‌ها ساکن شهر هستند.

ثمینی بابیان اینکه افزایش مهاجرت، رشد حاشیه‌نشینی را در این استان به دنبال داشته است، افزود: ۳۰ درصد از مردم مرکز استان خراسان شمالی در حاشیه شهرها سکونت دارند که این امر افزایش آسیب‌های و کاهش تولیدات کشاورزی را به دنبال داشته است.

وی در ادامه با اشاره به گسترش تبلیغات نوین در حوزه زکات، بر ضرورت انجام پژوهش‌های علمی در توسعه این واجب الهی تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف تعالی بخشی فرهنگ زکات، باید از شیوه‌های نوین نظرسنجی و افکار سنجی روستاییان استفاده کرد.

فرماندار بجنورد همچنین با تأکید بر اعتمادسازی مردم و ساماندهی حوزه زکات این شهرستان، ادامه داد: گسترش فعالیت‌های فرهنگی در حوزه خانوارهای روستایی گامی مهم در توسعه فرهنگ این واجب الهی در بین مردم است.

ثمینی بحث تشویقی زکات را امری مطلوب در افزایش فضای اعتماد عمومی اعلام کرد و گفت: استفاده از تشویقی در حوزه زکات، انگیزه مردم در پرداخت این واجب الهی را به دنبال دارد.