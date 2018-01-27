خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -حنیف غفاری: حدود ۴ ماه از برگزاری انتخابات سراسری در آلمان می گذرد. طی این مدت، کماکان دولت ائتلافی در این کشور تشکیل نشده و از سوی دیگر، آرای ائتلاف احزاب مسیحی ( احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ) به گونه ای نبوده است که قدرت تشکیل دولت یکپارچه را داشته باشند.

از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ائتلاف احزاب مسیحی با دو حزب سبز و لیبرال دموکرات نیز شاهد شکست مرکل و همراهانش بودیم. در حالی که منابع تحلیلی و خبری در آلمان پیش بینی می کردند ائتلاف موسوم به "جاماییکا" میان ۴ حزب مذاکره کننده تشکیل شود، اما در نهایت " کریستین لیندنر" رهبر حزب لیبرال دموکرات میز مذاکرات را ترک کرد.

هم اکنون مرکل در وضعیت سخت و دشواری قرار دارد. او به خوبی می داند که تشکیل دولت ائتلافی با سوسیال دموکراتها بهترین گزینه ممکن برای وی در برهه زمانی موجود محسوب می شود. اگرچه این گزینه هیچ گاه برای مرکل مطلوب نبوده، اما در صورتی که مذاکرات با سوسیال دموکراتها و افرادی مانند مارتین شولتز و زیگمار گابریل بر سر تشکیل دولت ائتلافی با شکست مواجه شود، مرکل ناچار به تشکیل دولت حداقلی با حزب سبز یا برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز بحران سیاسی در آلمان ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن آنکه در صورت شکست مذاکرات ائتلاف احزاب مسیحی و سوسیال دموکراتها، فشار افکار عمومی بر مرکل جهت استعفا از سمت صدر اعظمی و واگذاری قدرت به فردی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی سوسیال دموکراتها شانس بیشتری برای حضور در راس قدرت خواهند داشت. نکته مهم تر اینکه مطابق آخرین نظرسنجی های انجام شده در آلمان، بیش از ۵۰ درصد شهروندان آلمانی معتقدند مرکل باید از سمت خود کناره گیری کند و راه را برای سیاستمداران دیگر برای احزاب پست صدر اعظمی باز کند.

از این رو مذاکرات ائتلاف احزاب مسیحی و حزب سوسیال دموکرات بر سر شکل گیری دولت ائتلافی ( موسوم به ائتلاف بزرگ) برای مرکل اهمیتی اساسی دارد و می تواند حکم بقای سیاسی وی در مسند صدر اعظمی آلمان را امضا کند. با این حال چنین حساسیتی در مورد حزب سوسیال دموکرات صادق نیست.

حزب سوسیال دموکرات در جریان انتخابات سراسری اخیر با کسب حدود ۲۰ درصد آرا یکی از ضعیف ترین و غیر قابل انتظار ترین نتایج انتخاباتی طی دهه های اخیر را به دست آورد. پس از آن حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد که قصد دارد به عنوان حزب اپوزیسیون مرکل و دولت ائتلافی به کار خود ادامه دهد اما شکست مذاکرات بر سر تشکیل ائتلاف جاماییکا، بار دیگر دو حزب سنتی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات را پای میز مذاکره نشانده است.

هم اکنون بار دیگر مذاکرات مرکل و سران حزب سوسیال دموکرات بر سر تشکیل ائتلاف بزرگ آغاز شده است. این در حالیست که در داخل حزب سوسیال دموکرات مخالفتهای زیادی در این خصوص وجود دارد. موافقت اکثریت ضعیف نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در کنگره اخیر این حزب با مذاکرات رسمی جهت تشکیل ائتلاف بزرگ، نشان می دهد که نگاه مثبتی در بدنه حزب سوسیال دموکرات در قبال تشکیل دوباره دولت ائتلافی با مرکل وجود ندارد.

در هر حال، هم اکنون مرکل احساس نیاز شدیدی به سوسیال دموکراتها می کند و ائتلاف با این حزب را راهی برای بقای موثر خود در برلین می داند. همین مسئله، دستان سوسیال دموکراتها را در مذاکره با ائتلاف احزاب مسیحی پرتر کرده است.