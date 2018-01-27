تسریع در روند تکمیل ساخت درمانگاه هموفیلی رشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت غروب شنبه در تالار شورای شهر رشت با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه روند ساخت درمانگاه هموفیلی با حضور سکینه جهان طلب مدیر کانون هموفیلی گیلان با هدف تعامل و همکاری بیشتر بین انجمن هموفیلی و کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت در راستای تلاش برای رفع مشکلات موجود این بیماران و همچنین تکمیل درمانگاه هموفیلی در شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به پیش بینی هواشناسی و بارش برف در سطح گیلان، اظهار کرد : امیدواریم با تمهیدات انجام شده توسط شهرداری رشت در زمان بارش برف مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

فاطمه شیرزاد با اشاره به تجهیز سازمان عمران شهرداری رشت برای نخستین بار به ۴۲ خودروی لجستیکی دارای Gps، افزود:تلاش شده امکانات اولیه برای مقابله با بحران برخوردار هستند.

وی با تأکید برحضور خودروهای گشت زنی سازمان عمران شهرداری رشت در همه مناطق در زمان بحران، تصریح کرد: اکیپ سیار مکانیک خودروهای سنگین سازمان عمران در ایام بارش برف در سطح شهر رشت فعالیت می کند.

لزوم ساماندهی بی خانمان و کارتن خواب های شهر رشت

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری بر ساماندهی بی خانمان ها و کارتن خواب ها در ایام بارش برف از سوی مسئولان امر نیز تأکید کرد و یادآورشد: تهمیدات لازم برای جمع آوری کارتن خواب ها و ساماندهی در راه مانده ها در این ایام انجام شود.

وی در ادامه به برودت هوای رشت در روزهای آتی و محدودیت ظرفیت پذیرش گرمخانه و سامانکده شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: امیدوارم به زودی با احداث یک گرمخانه جدید این مشکلات مرتفع شود.

شیرزاد با اشاره به شماره تماس ۱۳۷ آسیب های اجتماعی این سازمان و شمار ۱۲۵ آتش نشانی شهر رشت، ادامه داد: این شماره در اختیار شهروندان شهر رشت است تا آنها بتوانند مشکلات و حضور کارتن خواب ها را در محلات خود را گزارش دهند.

وی در ادامه جلسه با اشاره به احداث درمانگاه هموفیلی در رشت، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد چنین درمانگاه های از دغدغه ها و مشکلات بیماران خاص و خانواده های آنان را کم کنیم.

شیرزاد با تاکید بر تسریع به روند تکمیل درمانگاه هموفیلی خواستار حمایت خیرین حوزه سلامت در این زمینه شد و گفت: امیدوارم تا پایان سال ۹۶ شاهد افتتاح درمانگاه هموفیلی در شهر رشت باشیم.

وی ضمن اشاره به دغدغه های مالی خانواده های بیماران خاص بعد از موضوع تامین دارو، خواستار توجه بیشتر دولت بر روند وضعیت زندگی خانواده های این بیماران شد و تصریح کرد: کمیسیون بهداشت آمادگی لازم برای برگزاری جلسات تخصصی با خیرین سلامت را دارد تا شاهد ارتقای حوزه سلامت شهروندان در شهر رشت باشیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با تاکید بر تقویت بخش درمانی و اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهر رشت، ادامه داد: مباحث مربوط به سلامت مردم همواره در اولویت کمیسیون بهداشت بوده و در همین راستا باید از ظرفیت سرای محلات رشت برای ایجاد حوزه های تخصصی در بخش سلامت استفاده کنیم.

ضرورت اهتمام ویژه مسئولان به بیماران خاص

رئیس انجمن هموفیلی گیلان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: بیماران هموفیلی همواره نیازمند همراهی و حمایت بیشتر مسئولین هستند و امیدوارم به زودی مشکلات آنان برطرف شود.

سکینه جهان طلب در ادامه توضیحاتی درباره مشکلات این بیماری ها و دغدغه های متعدد درمانی بیماران مطرح کرد و خواستار پیگیری دلسوزانه تر و مصرانه تر مسئولین در جهت رفع این موارد شد.