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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انصاری بهترین گزینه برای استقلال در غیاب قائدی و کریمی است

انصاری بهترین گزینه برای استقلال در غیاب قائدی و کریمی است

پیشکسوت آبی پوشان گفت: از قبل هم گفته بودم بازیکن سرعتی مثل طلا است. استقلال هرگاه از بازیکنان سرعتی استفاده کرد روانتر بازی کرد و بهتر و بیشتر گل زد.

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی پر گل استقلال مقابل پارس جنوبی جم گفت: همانطور که همه دیدند در این بازی مهدی قائدی باوجود این که گل نزد اما بسیار تاثیرگذار بود و نمی‌شود از نقش او در این پیروزی پر گل گذشت. 

وی افزود: قبلا هم گفته بودم که بازیکن سرعتی مثل طلا می ماند و بازیکنان سرعتی می‌توانند گره هر بازی را باز کنند. شفر هرگاه از بازیکنان سرعتی مثل محسن کریمی، برزا و  قائدی استفاده کرد تیمش هم روانتر بازی کرد، هم راحت تر برد و هم بیشتر گل زد. این بازی هم به مهدی قائدی تعلق داشت. 

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: کار استقلال در آبادان ساده نیست. این دیدار حذفی است و شرایطش با لیگ کاملا متفاوت است. در این بازی جای کوچکترین اشتباهی نیست. به خصوص برای استقلال که در خانه حریف بازی می‌کند و جبران اشتباه برایش خیلی سخت می‌شود.

اصغرخانی گفت: حالا که شفر برای این بازی دو بازیکن سرعتی و تاثیرگذارش مثل محسن کریمی و مهدی قائدی را ندارد، باید از گزینه‌های جایگزین استفاده کند چون سرعت تیمی و فردی در آن بازی تعیین کننده است. به نظر من یک بازیکن مثل جابر انصاری که هم با تجربه است و هم سرعتی در این بازی می‌تواند چاره کار باشد و در رقم خوردن نتیجه بازی تاثیر داشته باشد. 

هافبک سابق آبی پوشان بیان داشت: امیدوارم شاگردان شفر در باد پیروزی پر گل مقابل پارس جنوبی نخوابند و حساب این بازی را از بازی‌های لیگ جدا کنند. این بازی شاید آخرین فرصت استقلال برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در سال بعد باشد. 

کد مطلب 4211947

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