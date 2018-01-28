انصاری بهترین گزینه برای استقلال در غیاب قائدی و کریمی است

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی پر گل استقلال مقابل پارس جنوبی جم گفت: همانطور که همه دیدند در این بازی مهدی قائدی باوجود این که گل نزد اما بسیار تاثیرگذار بود و نمی‌شود از نقش او در این پیروزی پر گل گذشت.

وی افزود: قبلا هم گفته بودم که بازیکن سرعتی مثل طلا می ماند و بازیکنان سرعتی می‌توانند گره هر بازی را باز کنند. شفر هرگاه از بازیکنان سرعتی مثل محسن کریمی، برزا و قائدی استفاده کرد تیمش هم روانتر بازی کرد، هم راحت تر برد و هم بیشتر گل زد. این بازی هم به مهدی قائدی تعلق داشت.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: کار استقلال در آبادان ساده نیست. این دیدار حذفی است و شرایطش با لیگ کاملا متفاوت است. در این بازی جای کوچکترین اشتباهی نیست. به خصوص برای استقلال که در خانه حریف بازی می‌کند و جبران اشتباه برایش خیلی سخت می‌شود.

اصغرخانی گفت: حالا که شفر برای این بازی دو بازیکن سرعتی و تاثیرگذارش مثل محسن کریمی و مهدی قائدی را ندارد، باید از گزینه‌های جایگزین استفاده کند چون سرعت تیمی و فردی در آن بازی تعیین کننده است. به نظر من یک بازیکن مثل جابر انصاری که هم با تجربه است و هم سرعتی در این بازی می‌تواند چاره کار باشد و در رقم خوردن نتیجه بازی تاثیر داشته باشد.

هافبک سابق آبی پوشان بیان داشت: امیدوارم شاگردان شفر در باد پیروزی پر گل مقابل پارس جنوبی نخوابند و حساب این بازی را از بازی‌های لیگ جدا کنند. این بازی شاید آخرین فرصت استقلال برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در سال بعد باشد.