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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان:

راه ارتباطی۱۵۰ روستای کردستان مسدود است

راه ارتباطی۱۵۰ روستای کردستان مسدود است

سنندج- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان از مسدود شدن راه ارتباطی ۱۵۰ روستای استان به دلیل بارش برف در دو روز اخیر در این استان خبرداد.

محمد راشد مدرس گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در طول دو روز اخیر در این استان گفت: در حال حاضر تمامی مسیرهای اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی عنوان کرد: در مسیرهای منطقه بیجار، قروه، سنندج-دیواندره و برعکس تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و  رانندگانی که قصد سفر به این محورها را دارند توجه داشته باشند که حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر مسیر ارتباطی ۱۵۰ روستای استان به دلیل بارش برف مسدود شده و عوامل راهداری بازگشایی این مسیرها را آغاز کردند.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان اضافه کرد: در طی ۴۸ ساعت اخیر بالغ بر ۲ هزار کیلومتر از راه های استان توسط عوامل راهداری برفروبی شده است.

مدرس گرجی با اشاره به اینکه تاکنون ۲ هزار تن شن و نمک  مصرف شده است، بیان کرد: ۱۵۰ مسافر گرفتار در برف هم در راهدارخانه های استان  اسکان داه شدند.

کد مطلب 4211948

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