راه ارتباطی۱۵۰ روستای کردستان مسدود است

محمد راشد مدرس گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در طول دو روز اخیر در این استان گفت: در حال حاضر تمامی مسیرهای اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی عنوان کرد: در مسیرهای منطقه بیجار، قروه، سنندج-دیواندره و برعکس تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و رانندگانی که قصد سفر به این محورها را دارند توجه داشته باشند که حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر مسیر ارتباطی ۱۵۰ روستای استان به دلیل بارش برف مسدود شده و عوامل راهداری بازگشایی این مسیرها را آغاز کردند.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان اضافه کرد: در طی ۴۸ ساعت اخیر بالغ بر ۲ هزار کیلومتر از راه های استان توسط عوامل راهداری برفروبی شده است.

مدرس گرجی با اشاره به اینکه تاکنون ۲ هزار تن شن و نمک مصرف شده است، بیان کرد: ۱۵۰ مسافر گرفتار در برف هم در راهدارخانه های استان اسکان داه شدند.