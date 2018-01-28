دیدارهای نهایی مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون بسکتبال، دیدار پنجم و نهایی مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور باید فردا برگزار شود. دو تیم پتروشیمی بندرامام و شهرداری تبریز در این دیدارها میزبان تیم های مهرام تهران و نفت آبادان هستند.

این در حالی است که به دلیل بارش برف و لغو پروازها، برنامه سفر تیم های مهرام و نفت به بندرامام و تبریز امروز لغو شد. بر همین اساس دیدار روز دوشنبه این تیم ها نیز لغو شد.

زمان جدید برگزاری دیدار پنجم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال متعاقبا از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.